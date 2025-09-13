BIELORUSSIA. Al via la ZAPAD 2025. Mosca e Minsk perfezionano la guerra 

Venerdì Russia e Bielorussia hanno lanciato un’esercitazione militare congiunta, pianificata da tempo e che ha coinvolto migliaia di soldati, suscitando preoccupazione in Occidente.

Le “Zapad 2025” (“Occidente 2025”), si svolgono in Bielorussia e Russia e dureranno fino a martedì prossimo. L’obiettivo è quello di mettere in mostra gli stretti legami difensivi tra Mosca e Minsk, nonché la potenza militare russa nella sua guerra, che dura da tre anni e mezzo, nella vicina Ucraina, riporta AP.

Le manovre seguono un’incursione di droni presunti russi nello spazio aereo polacco all’inizio di questa settimana, che ha alimentato i timori che le ostilità in Ucraina potessero innescare un conflitto più ampio. L’esercito russo ha dichiarato di non aver preso di mira la Polonia e la Bielorussia ha affermato che i droni. senza esplosivo, potrebbero aver deviato dalla rotta per le operazioni jamming. Ma i leader europei l’hanno descritta come una provocazione deliberata, costringendo per la prima volta gli alleati della NATO ad affrontare una potenziale minaccia nel proprio spazio aereo.

Le esercitazioni Russia-Bielorussia hanno suscitato preoccupazione anche a Kiev e nei suoi alleati occidentali Lettonia, Lituania e Polonia, che confinano con la Bielorussia. Quando il presidente russo Vladimir Putin ha inviato truppe in Ucraina il 24 febbraio 2022, molte di loro sono partite dalla Bielorussia dopo esercitazioni congiunte svoltesi giorni prima dell’attacco.

I funzionari della Difesa bielorussi avevano inizialmente dichiarato che circa 13.000 soldati avrebbero partecipato all’esercitazione che si sarebbe svolta vicino al confine occidentale. A maggio, tuttavia, il Ministero della Difesa ha dichiarato che il numero sarebbe stato quasi dimezzato e che le manovre principali si sarebbero svolte più all’interno del Paese.

A Mosca, il Ministero della Difesa ha dichiarato venerdì che parti dell’esercitazione si sarebbero svolte in territorio russo e nel Mar Baltico e nel Mare di Barents.

Il mese scorso, il Ministro della Difesa bielorusso Viktor Khrenin ha dichiarato che la maggior parte delle esercitazioni si sarebbe svolta intorno alla città di Barysaw, circa 74 chilometri (46 miglia) a nord-est di Minsk, sebbene alcune “piccole unità svolgeranno compiti pratici per respingere un ipotetico nemico” in aree vicine al confine con Polonia e Lituania.

Khrenin ha osservato che le truppe si eserciteranno nella “pianificazione dell’uso” delle armi nucleari russe e dei nuovi missili a medio raggio Oreshnik a capacità nucleare che Mosca ha promesso di schierare in Bielorussia.

A dicembre, Russia e Bielorussia hanno firmato un patto che fornisce garanzie di sicurezza da parte di Mosca al suo alleato, incluso il possibile utilizzo di armi nucleari russe per contribuire a respingere qualsiasi aggressione.

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha permesso alla Russia di schierare alcune delle sue armi nucleari tattiche nel suo paese. Lukashenko ha anche proposto di ospitare l’ultimo missile balistico a medio raggio Oreshnik russo, utilizzato per la prima volta da Mosca a novembre contro l’Ucraina.

Putin ha affermato che i missili Oreshnik potrebbero essere schierati in Bielorussia nella seconda metà del 2025. Ha affermato che rimarranno sotto il controllo russo, ma che Mosca consentirà a Minsk di selezionare gli obiettivi.

La Bielorussia ha inviato inviti formali a tutti gli stati membri dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa e a nove paesi con addetti militari NATO a Minsk per monitorare le esercitazioni.

Lukashenko, che governa la Bielorussia da oltre 30 anni, ha recentemente manifestato la sua volontà di ricucire i suoi rapporti con l’Occidente, gravemente tesi da anni a causa della sua brutale repressione del dissenso e del suo sostegno alla guerra russa in Ucraina.

L’anno scorso ha visto il rilascio regolare di prigionieri politici e appelli pubblici per un riavvicinamento con l’Occidente. Il mese scorso, Lukashenko ha parlato al telefono con Trump, che lo ha definito un “presidente molto rispettato” in un post sui social media, in netto contrasto con altri leader occidentali, che hanno ampiamente evitato il leader bielorusso.

Giovedì, la Bielorussia ha liberato 52 prigionieri politici nell’ambito di un accordo mediato dagli Stati Uniti, che ha revocato alcune sanzioni alla compagnia aerea nazionale del Paese.

Anna Lotti

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/