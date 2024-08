BANGLADESH. Yunus è il nuovo Premier. Elezioni in tre mesi 

Il premio Nobel per la pace Muhammad Yunus è rientrato in Bangladesh giovedì per guidare un governo ad interim dopo le proteste studentesche e la fuga del primo Ministro Sheikh Hasina in India.

Yunus, 84 anni, è arrivato a Dhaka da Parigi dopo che i manifestanti lo avevano sostenuto per il ruolo in un governo ad interim incaricato di tenere elezioni per un nuovo leader. “Il paese ha la possibilità di diventare una nazione molto bella”, ha detto l’economista all’aeroporto, riporta Reuters.

Il partito Awami League di Hasina non figura nel governo ad interim dopo le sue dimissioni in seguito a settimane di violenza che hanno lasciato sul terreno circa 300 persone e ne hanno ferite migliaia.

In un post su Facebook, suo figlio Sajeeb Wazed Joy ha affermato che il partito non si è arreso, tuttavia, ed è pronto a tenere colloqui con gli oppositori e il governo ad interim: “Avevo detto che la mia famiglia non si sarebbe più occupata di politica, ma il modo in cui i leader e i lavoratori del nostro partito vengono attaccati, fa sì che non possiamo arrenderci”, ha affermato.

Yunus, noto come il “banchiere dei poveri”, ha ricevuto il premio Nobel per la pace nel 2006 per aver fondato una banca pioniera nella lotta contro la povertà attraverso piccoli prestiti ai mutuatari bisognosi.

La fuga di Hasina dal paese in cui ha governato per 20 degli ultimi 30 anni dopo aver vinto un quarto mandato consecutivo a gennaio, ha scatenato giubilo e violenza mentre la folla ha preso d’assalto e saccheggiato la sua residenza ufficiale.

Sheikh Hasina è a Nuova Delhi, i due paesi hanno legami culturali e commerciali di vecchia data e Nuova Delhi ha svolto un ruolo chiave nella guerra del 1971 con il Pakistan che ha portato alla creazione del Bangladesh.

Il ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar ha detto che il ministro degli Esteri britannico David Lammy lo ha chiamato giovedì e i due hanno discusso della situazione in Bangladesh, ma non ha fornito dettagli.

Il ministero degli Esteri indiano ha affermato che gli interessi del popolo del Bangladesh sono “al primo posto nei nostri pensieri” e che la stabilità è fondamentale per la pace nella regione.

Il principale partito di opposizione, il Bangladesh Nationalist Party, Bnp, ha boicottato due elezioni nazionali dopo l’arresto dei suoi leader; la Pandemia ha danneggiato l’economia, portando a un’elevata inflazione, disoccupazione e riserve in calo.

Il governo di Hasina ha ottenuto quindi un prestito di 4,7 miliardi di dollari dal Fondo monetario internazionale. La rivale di Hasina e leader del Bnp Khaleda Zia, 78 anni, ha chiesto calma e fine della violenza in un video messaggio dal suo letto d’ospedale a centinaia di sostenitori in una manifestazione mercoledì dopo il suo rilascio dagli arresti domiciliari. Il Bnp chiede elezioni tra tre mesi.

Lucia Giannini

