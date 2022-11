BANGLADESH. Pechino vorrebbe aiutare Dhaka, ma bene la reazione indiana

Un progetto da un miliardo di dollari per il ripristino e la gestione di un fiume cruciale in Bangladesh è tornato in discussione, con la Cina che si è mostrata disposta a finanziare l’impresa, anche se l’ambasciatore cinese ha accennato a potenziali preoccupazioni per la reazione dell’India.

Il progetto riguarda il fiume Bangladesh, che nasce nell’Himalaya orientale e scorre attraverso gli Stati indiani del Sikkim e del Bengala occidentale prima di entrare in Bangladesh. Il corso d’acqua è da tempo fonte di attrito tra India e Bangladesh: La costruzione di dighe in India fa sì che gli agricoltori del Bangladesh settentrionale non abbiano acqua nella stagione secca e debbano affrontare inondazioni nella stagione umida.

Nel 2011, i leader di India e Bangladesh hanno concordato di indirizzare i loro funzionari a perseguire un accordo per la condivisione dell’acqua del Teesta durante le stagioni secche su una “base giusta ed equa”. Ma un accordo finale è stato elusivo e questo settembre, dopo la visita del primo Ministro Sheikh Hasina in India, gli agricoltori sono rimasti delusi per la mancanza di progressi.

Hasina ha ottenuto solo un patto non vincolante sulla condivisione dell’acqua del fiume Kushiyara, considerato meno importante del Teesta. Secondo uno studio della Asia Foundation, quasi 21 milioni di bengalesi dipendono direttamente o indirettamente dal fiume Teesta per il loro sostentamento.

Considerando i ripetuti fallimenti nell’assicurare quella che ritiene essere la sua quota di acqua del fiume Teesta, il Bangladesh ha cercato opzioni per migliorare la situazione da solo, come il Teesta River Comprehensive Management and Restoration Project, Trcmrp, un piano per riparare gli argini, immagazzinare l’acqua per la stagione secca e adottare altre misure.

Il 5 novembre, in occasione di un evento del Bangladesh China Silk Road Forum a Dhaka, l’ambasciatore cinese Li Jiming ha dichiarato che il suo Paese è disposto a investire nel progetto di gestione del fiume Teesta se il Bangladesh lo desidera.

Questo sembra essere un passo avanti rispetto ai commenti che Li aveva fatto il mese precedente. In ottobre aveva visitato l’area proposta per il Trcmrp e aveva parlato con la gente del posto di come il progetto avrebbe migliorato il loro tenore di vita “in larga misura”. Ma il 13 ottobre ha anche ammesso che la Cina era “un po’ riluttante” nei confronti del progetto.

L’ambasciatore cinese ha detto di essere personalmente preoccupato che il governo del Bangladesh possa poi ritirarsi dal progetto a causa di “alcune pressioni esterne”, senza nominare l’India.

Li ha aggiunto che si troverebbe in una “posizione molto imbarazzante” se venisse presa la decisione di andare avanti, solo per avere poi qualcuno che sostenga che il progetto è “un’altra trappola del debito cinese”, spingendo il Bangladesh a dire: “Mi dispiace, Cina, non possiamo andare avanti”.

Ci sono alcuni precedenti in questo senso. Delwar Hossain, direttore del Centro per l’Asia Orientale dell’Università di Dhaka, ha detto che una volta la sensibilità geopolitica ha costretto il Bangladesh a ripensare al coinvolgimento cinese nella costruzione di un porto d’alto mare.

La Cina non è nuova al progetto. Nel 2016 il Bangladesh Water Development Board ha firmato un memorandum d’intesa con Power China per lavorare sul progetto. Power China ha poi condotto uno studio di fattibilità e suggerito misure per il controllo del fiume, la prevenzione e la mitigazione delle inondazioni, il ripristino del sistema idrico attraverso il dragaggio e altre misure.

Luigi Medici