BANGLADESH. Hasina si dimette e scappa dal paese

Si complica la situazione in Bangladesh. Il primo Ministro Sheikh Hasina si è dimessa il 5 agosto ed avrebbe lasciato il paese, hanno riferito diverse fonti riprese da Reuters, poiché altre persone sono state uccise in alcune delle peggiori violenze dalla nascita della nazione sud asiatica più di cinquant’anni fa.

Il capo dell’esercito, il generale Waker-Us-Zaman, ha dichiarato in un discorso televisivo che Hasina, 76 anni, aveva lasciato il paese e che sarebbe stato formato un governo ad interim.

I media hanno riferito che era volata su un elicottero militare con sua sorella ed era diretta in India. CNN News 18 ha affermato che era atterrata ad Agartala, la capitale dello stato nord-orientale indiano di Tripura.

Le immagini televisive hanno mostrato migliaia di persone riversarsi nelle strade della capitale Dhaka in giubilo e gridando slogan. Migliaia di persone hanno anche preso d’assalto la residenza ufficiale di Hasina, “Ganabhaban”, gridando slogan, alzando i pugni e mostrando segni di vittoria. Immagini televisive mostravano folle nei salotti della residenza e alcune persone potevano essere viste portare via televisori, sedie e tavoli da quello che era uno degli edifici più protetti del paese. “È fuggita dal paese, è fuggita dal paese”, gridavano alcuni.

I dimostranti a Dhaka sono anche saliti in cima a una grande statua del leader dell’indipendenza Sheikh Mujibur Rahman, il padre di Hasina, e hanno iniziato a scalpellare la testa con un’ascia.

Gli studenti attivisti avevano indetto una marcia verso la capitale Dhaka lunedì in sfida al coprifuoco nazionale per fare pressione su Hasina affinché si dimettesse, un giorno dopo che scontri mortali in tutto il paese avevano ucciso quasi 100 persone. Circa 150 persone sono state uccise nelle proteste il mese scorso.

Lunedì, almeno sei persone sono state uccise negli scontri tra polizia e dimostranti nelle aree di Jatrabari e Dhaka Medical College, riporta il quotidiano Daily Star.

Il Bangladesh è stato travolto da proteste e violenze iniziate il mese scorso dopo che gruppi di studenti hanno chiesto l’eliminazione di un controverso sistema di quote negli impieghi governativi che agevolavano i discendenti di coloro che avevano lottato per l’indipendenza. Tutto ciò si è trasformato in una campagna per cercare di estromettere Hasina, che aveva vinto un quarto mandato consecutivo a gennaio, in un’elezione boicottata dall’opposizione.

Maddalena Ingrao

