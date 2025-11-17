BANGLADESH. Hasina condannata a morte

Il 17 novembre, il tribunale per i crimini di guerra del Bangladesh ha condannato a morte l’ex primo Ministro, la destituita Sheikh Hasina, concludendo un processo durato mesi che l’ha ritenuta colpevole di aver ordinato una repressione mortale di una rivolta studentesca guidata da un gruppo di studenti lo scorso anno.

La sentenza è l’azione legale più drammatica contro un’ex leader bengalese degli ultimi decenni e arriva a pochi mesi dalle elezioni parlamentari previste per l’inizio di febbraio. Al partito Awami League di Hasina è stato impedito di partecipare alle elezioni e si teme che il verdetto possa alimentare nuovi disordini in vista del voto.

Il Tribunale per i Crimini Internazionali, il tribunale per i crimini di guerra interno del Bangladesh con sede nella capitale Dhaka, ha emesso il verdetto tra rigide misure di sicurezza e in assenza di Hasina, fuggita in India nell’agosto 2024.

Hasina è stata condannata all’ergastolo per crimini contro l’umanità e alla pena di morte per l’uccisione di diverse persone durante la rivolta.

Ci sono stati applausi e applausi in aula dopo la pronuncia della condanna a morte.

Il verdetto può essere impugnato presso la Corte Suprema.

Ma il figlio e consigliere di Hasina, Sajeeb Wazed, ha dichiarato alla vigilia del verdetto che non avrebbero presentato ricorso a meno che non si fosse insediato un governo democraticamente eletto con la partecipazione della Lega Awami.

Durante il processo, i pubblici ministeri hanno dichiarato alla corte di aver scoperto prove del suo ordine diretto di usare la forza letale per reprimere una rivolta studentesca tra luglio e agosto 2024.

Secondo le Nazioni Unite, fino a 1.400 persone potrebbero essere state uccise durante le proteste tra il 15 luglio e il 5 agosto 2024, con migliaia di feriti, la maggior parte dei quali da colpi d’arma da fuoco delle forze di sicurezza, in quella che è stata la peggiore manifestazione di violenza in Bangladesh dalla guerra d’indipendenza del 1971.

Hasina è stata rappresentata da un avvocato difensore nominato dallo Stato che ha dichiarato alla corte che le accuse contro di lei erano infondate e ha chiesto la sua assoluzione.

Prima del verdetto, Hasina ha respinto le accuse e l’equità del procedimento del Tribunale, affermando che un verdetto di colpevolezza era “una conclusione scontata”. Il clima politico in Bangladesh è stato teso in vista del verdetto, con almeno 30 esplosioni di bombe rudimentali e 26 veicoli incendiati in tutto il paese negli ultimi giorni. Non ci sono state vittime, tuttavia.

Hasina, 78 anni, rimasta in India da quando è stata spodestata nell’agosto 2024, ha contestato la legittimità del Tribunale il mese scorso.”Questi procedimenti sono una farsa motivata politicamente”, ha dichiarato. “Sono stati avviati da tribunali farsa, con verdetti di colpevolezza scontati. Sono presieduti da un governo non eletto composto dai miei oppositori politici”.

Ha inoltre affermato che le è stato negato un preavviso adeguato delle udienze e qualsiasi opportunità significativa di organizzare una difesa, aggiungendo di non essere personalmente coinvolta nell’uso della forza letale o in altri presunti crimini.

Il paese a maggioranza musulmana dell’Asia meridionale, con 170 milioni di abitanti, è governato da un’amministrazione provvisoria guidata dal premio Nobel per la pace Muhammad Yunus quando Hasina è fuggita.

Sebbene da allora il paese sia rimasto sostanzialmente pacifico, la stabilità politica non è ancora tornata.

Hasina ha avvertito della crescente rabbia tra i sostenitori della Lega Awami e ha affermato che milioni di fedelissimi del partito avrebbero boicottato le elezioni parlamentari di febbraio.

Il 17 novembre, la sicurezza è rimasta elevata a Dacca e in altre grandi città, con forze paramilitari dispiegate attorno ai principali edifici governativi e al complesso del tribunale.

Le autorità hanno dichiarato di essere pronte a qualsiasi problema dopo il verdetto.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/