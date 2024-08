BANGLADESH. Ecco perché Sheik Hasina è scappata

Sheikh Hasina non è più il primo Ministro del Bangladesh dopo 15 anni di governo. La 76enne Hasina ha in programma di chiedere asilo a Londra, ma non ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche.

Ecco cinque cose da sapere sulle dimissioni di Hasina e su cosa accadrà dopo. Chi è Sheikh Hasina?

Hasina è stata Primo Ministro dal 2009 e ha ricoperto la carica anche tra il 1996 e il 2001. Nata nel 1947, è la figlia del padre fondatore del Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, assassinato con la maggior parte della sua famiglia in un colpo di stato del 1975, riporta Nikkei.

Prima delle sue dimissioni, Hasina era stata una delle leader donne più longeve al mondo e un tempo era considerata un simbolo di democrazia per aver guidato la Lega Awami di suo padre.

Nonostante gli elogi per aver dato una spinta a un’economia in difficoltà, l’amministrazione Hasina è stata sempre più criticata in patria e all’estero per le affermazioni che stava diventando autoritaria, con accuse di esecuzioni extragiudiziali, sparizioni e tattiche aggressive nei confronti dei critici, tra cui figure dell’opposizione.

Perché il Bangladesh è stato travolto da proteste e disordini sociali?

I disordini sociali e il malcontento erano aumentati dopo il viaggio di Hasina nel principale partner economico, la Cina, con il partito nazionalista del Bangladesh all’opposizione che affermava che la visita di luglio era avvenuta solo perché la vicina India aveva dato il via libera, sottintendendo che Hasina fosse una marionetta di Nuova Delhi. La solita sicurezza e aura di invincibilità di Hasina hanno iniziato a vacillare durante una conferenza stampa dopo il viaggio in Cina quando ha fatto riferimento agli studenti in protesta usando un termine che si traduce effettivamente in traditori, scatenando l’indignazione tra i protestanti contro le quote che riservavano molti lavori nel settore pubblico ai parenti dei veterani della guerra del 1971 per l’indipendenza del paese dal Pakistan.

Con la disoccupazione giovanile alle stelle, le quote erano profondamente impopolari in alcuni ambienti, compresi gli studenti. Il bersaglio è diventato rapidamente Hasina, che ha mostrato poca empatia per le persone uccise e sembrava più preoccupata per i danni alla proprietà.

Perché Hasina si è dimessa?

Quasi altre 100 persone sono state uccise lo scorso fine settimana e decine di altre lunedì, quando la polizia ha sparato gas lacrimogeni e proiettili di gomma contro i manifestanti. La violenza ha scatenato una protesta di massa per le dimissioni di Hasina che ha portato a un coprifuoco nazionale ordinato dal governo e al blackout di Internet. L’esercito ha deciso che non avrebbe usato la forza per far rispettare il coprifuoco e il primo Ministro ha avuto poche opzioni se non dimettersi.

Cosa succederà dopo?

I disordini sono stati tra i più sanguinosi nella storia del paese. Il capo di stato maggiore dell’esercito, il generale Waker Uz Zaman, nominato solo a giugno, ha fatto appello alla calma dopo il dramma di lunedì e sembra aver escluso un governo militare. Il potere verrebbe affidato a un’amministrazione provvisoria, con colloqui programmati tra i principali partiti politici, ha affermato.

I coordinatori delle proteste studentesche hanno chiesto che il premio Nobel per la pace Muhammad Yunus, accreditato per aver creato un sistema di prestiti di microfinanza che ha aiutato a far uscire milioni di persone dalla povertà, venga nominato consigliere capo del governo provvisorio. Ma sta affrontando problemi legali dopo essere stato incriminato quest’anno per appropriazione indebita, accuse che lui nega.

Cosa significa per l’economia colpita dalla crisi?

L’economia del Bangladesh era già in difficoltà prima dei disordini. L’anno scorso, l’amministrazione Hasina ha accettato un salvataggio del Fondo Monetario Internazionale da 4,7 miliardi di dollari dopo che le riserve valutarie del paese erano state pericolosamente esaurite. I leader aziendali hanno avvertito che i recenti tumulti, i coprifuoco governativi e i blackout di Internet hanno già causato perdite economiche per 10 miliardi di dollari e minacciano lo status del Bangladesh come destinazione di investimenti.

Il settore critico dell’abbigliamento potrebbe essere ulteriormente colpito con fabbriche chiuse a tempo indeterminato per preoccupazioni sulla sicurezza dei lavoratori. Il settore dell’abbigliamento rappresenta circa l’83% dei guadagni delle esportazioni del Bangladesh, che ha visto 38,4 miliardi di dollari di vestiti spediti all’estero l’anno scorso.

