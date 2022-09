BANGLADESH. Dacca lascia il dollaro e usa il yuan e il rublo

A causa di un dollaro forte e con riserve estere ridotte, il Bangladesh si sta rivolgendo ad accordi valutari alternativi, tra cui l’uso dello yuan cinese nelle transazioni internazionali.

La Banca del Bangladesh, cioè la banca centrale, a metà settembre ha dichiarato che le banche concessionarie autorizzate possono effettuare transazioni in yuan per il commercio con la Cina.

«Per ampliare il raggio d’azione, è stato deciso che (…) possono mantenere conti in yuan con i loro corrispondenti/filiali all’estero per il regolamento delle transazioni transfrontaliere eseguite in questa valuta», ha dichiarato la banca centrale in una circolare. Ciò fa seguito alla decisione del 2018 di consentire alle banche concessionarie di aprire conti di compensazione in valuta estera in yuan presso la Bangladesh Bank.

Le importazioni annuali del Bangladesh dalla Cina ammontano a circa 15-16 miliardi di dollari e le esportazioni nella direzione opposta a circa 1 miliardo di dollari, anche se l’inviato cinese nel Paese ha recentemente affermato che il valore totale degli scambi ha raggiunto i 25 miliardi di dollari. Secondo gli esperti, utilizzando lo yuan, il Bangladesh può pagare circa il 10% delle importazioni con questa valuta, riducendo la sua dipendenza dal dollaro.

La Camera di Commercio e Industria del Bangladesh ha accolto con favore la misura perché in questo modo si ridurrà la necessità per entrambe le parti di pagare le tasse di conversione. Anche se la disponibilità di yuan nelle banche locali potrebbe essere un problema, la Camera di Commercio ha suggerito che i futuri prestiti e investimenti cinesi in Bangladesh potrebbero essere effettuati in yuan per espandere le scorte di valuta.

La valuta del Bangladesh, il taka, ha perso quasi il 25% del suo valore rispetto al dollaro da quando la Russia ha invaso l’Ucraina all’inizio dell’anno, facendo tremare i mercati globali dell’energia e delle materie prime. Con l’aumento dei costi di importazione, l’inflazione nel Paese dell’Asia meridionale ha superato il 7%, mentre le scorte di valuta estera sono diminuite drasticamente. Le riserve, che nell’agosto 2021 ammontavano a 48 miliardi di dollari, sono ora inferiori a 37 miliardi, appena sufficienti a coprire le fatture delle importazioni per cinque mesi. Se si utilizza il metodo di calcolo delle riserve più rigoroso del Fondo Monetario Internazionale, la cifra non raggiunge nemmeno i 30 miliardi di dollari.

Ciò ha costretto il governo a scoraggiare le importazioni non necessarie e a tagliare le spese, anche limitando i viaggi all’estero dei suoi dipendenti. Secondo quanto riferito, il Bangladesh sta cercando di ottenere un prestito di 4,5 miliardi di dollari dal Fondo Monetario Internazionale, oltre a più di 1,5 miliardi di dollari dalla Banca Mondiale e altri da vari partner bilaterali e multilaterali per lo sviluppo.

Altra soluzione è un potenziale scambio taka-rublo con la Russia, da cui Dacca sta considerando di importare gasolio a basso costo. Si parla sempre più spesso anche della prospettiva di un commercio con l’India in rupie. Le importazioni del Bangladesh dall’India sono stimate in circa 14 miliardi di dollari all’anno, mentre le esportazioni hanno un valore di circa 2 miliardi di dollari.

Maddalena Ingrao