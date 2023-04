BANGLADESH. Chiave di volta della strategia asiatica nipponica

Il Bangladesh sta discutendo accordi di libero scambio con 11 Paesi, ha dichiarato il primo Ministro Sheikh Hasina, mentre il Paese dell’Asia meridionale cerca nuovi strumenti per promuovere le esportazioni una volta che le esenzioni tariffarie preferenziali scadranno tra tre anni.

Hasina ha parlato alla vigilia di una visita in Giappone. Durante il viaggio, Hasina e il primo Ministro giapponese Fumio Kishida dovrebbero concordare l’aggiornamento dei legami bilaterali a una “partnership strategica globale”. Tokyo sta aumentando gli investimenti infrastrutturali in Bangladesh, per contrastare la Belt and Road Initiative della Cina, riporta Nikkei.

Hasina ha dichiarato che il Bangladesh si troverà ad affrontare una “situazione molto diversa” una volta completata la transizione dallo status di “Paese meno sviluppato”, una classificazione delle Nazioni Unite che esenta le nazioni più povere dalle tariffe sulle esportazioni verso i Paesi sviluppati.

La nazione, che conta circa 170 milioni di abitanti, ha soddisfatto i criteri per il passaggio e perderà i privilegi nel 2026. “Per questo abbiamo preso l’iniziativa” di perseguire una serie di accordi commerciali, ha dichiarato Hasina. “Vogliamo firmare questi accordi di libero scambio per incrementare i nostri affari e il nostro commercio. Al momento stiamo discutendo con 11 Paesi”.

Attualmente il Bangladesh ha accordi commerciali limitati con altri Paesi in via di sviluppo, ma non accordi di libero scambio. Hasina non ha fatto i nomi dei potenziali nuovi partner, ma si prevede che tra questi vi siano India, Cina e Giappone. Alla fine dello scorso anno, Dhaka e Tokyo hanno avviato studi congiunti su un accordo di libero scambio.

Il Bangladesh è il secondo esportatore mondiale di indumenti dopo la Cina. Tuttavia, questi prodotti rappresentano l’80% delle sue esportazioni, rendendo la diversificazione una priorità. Hasina ha indicato la trasformazione alimentare e le apparecchiature digitali come settori promettenti. Ha inoltre evidenziato le risorse del Golfo del Bengala, tra cui la pesca: «Ora vogliamo esplorare come utilizzare la baia per il nostro sviluppo economico», ha dichiarato.

Nel frattempo, le grandi potenze vedono la baia e il Bangladesh in particolare come sempre più importanti dal punto di vista strategico. Washington, Nuova Delhi e Pechino sono tutte desiderose di espandere la propria influenza nel Paese. Hasina, da parte sua, ha espresso il suo impegno per una diplomazia neutrale.

«La nostra priorità è come sviluppare il nostro Paese», ha dichiarato. «Per il nostro sviluppo, credo che dovremmo avere buone relazioni con tutti i Paesi». I legami con il Giappone sono stati determinanti per lo sviluppo del Paese, ha sottolineato Hasina.

Per il Giappone, ci sono una serie di considerazioni che rendono il Bangladesh così attraente. La prima è la crescita. Grazie alla combinazione di esportazioni di abbigliamento e rimesse dei cittadini bengalesi che lavorano all’estero, negli ultimi anni il Paese ha registrato una crescita del prodotto interno lordo compresa tra il 6% e il 7%. Ha persino registrato un risultato positivo per l’anno fino a giugno 2021, durante l’apice della pandemia.

La Banca Mondiale prevede che anche il tasso di crescita per l’anno fiscale in corso sarà relativamente forte, pari al 5,2%. Alcuni sostengono che la nazione abbia sostituito il tormentato vicino Myanmar come “ultima frontiera economica dell’Asia”.

C’è poi la posizione del Paese come potenziale cuscinetto della Cina, non solo a causa della geografia ma anche della storia. Quando il Bangladesh si staccò dal Pakistan nel 1971, la Cina appoggiò quest’ultimo, opponendosi all’indipendenza e all’adesione all’Onu del nascente Stato.

Sebbene gli investimenti e i prestiti cinesi al Bangladesh siano aumentati negli ultimi anni, Hasina e la sua Awami League, il partito al potere fondato da suo padre, Mujibur Rahman, il primo presidente del Bangladesh, sembrano diffidenti.

Il Giappone non ha fatto mistero delle sue speranze per il Bangladesh come perno di un “Indo-Pacifico libero e aperto”, un eufemismo per indicare gli sforzi per contrastare l’egemonia cinese. Il governo di Kishida ha recentemente presentato un piano per costruire una catena industriale dell’Asia meridionale utilizzando il porto di Matarbari, la cui apertura è prevista per il 2027, come porta d’accesso al Golfo del Bengala per gli Stati nordorientali dell’India, privi di sbocchi sul mare. Come ha detto Hasina, gli investitori in Bangladesh “possono avere accesso anche ad altri Paesi”.

Inoltre, il Giappone prevede che il Bangladesh sia uno dei quattro potenziali beneficiari del primo anno del suo nuovo programma di assistenza ufficiale alla sicurezza, in base al quale le attrezzature militari saranno fornite gratuitamente ai Paesi amici. Naturalmente, il Bangladesh non è privo di problemi.

A gennaio, Dhaka ha ottenuto 4,7 miliardi di dollari di assistenza dal Fondo Monetario Internazionale per far fronte alla contrazione delle riserve estere e all’aumento dei costi delle importazioni. Tuttavia, con 32,2 miliardi di dollari, le sue riserve ufficiali a gennaio erano ancora sufficienti per cinque mesi di importazioni, mentre il debito estero è rimasto a circa il 20% del Pil. Poiché entrambe le cifre erano al di fuori della zona di pericolo per i Paesi in via di sviluppo – tre mesi e il 60% – il sostegno del Fmi può essere considerato precauzionale.

Ci sono anche preoccupazioni sullo stato della democrazia sotto la Lega Awami di Hasina, spesso accusata di reprimere l’opposizione e i media. Gli Stati Uniti hanno espresso preoccupazione per i diritti umani in Bangladesh e non hanno invitato il Paese al vertice sulla democrazia che l’amministrazione di Joe Biden ha lanciato nel 2021 e che si è ripetuto il mese scorso.

Hasina, che ha sempre negato le accuse di autoritarismo, ha ribadito di “proteggere la democrazia”.

Il Bangladesh ha subito ripetuti interventi politici da parte dell’esercito. Il padre di Hasina fu assassinato in un colpo di Stato nel 1975. Alla domanda su come costruire la fiducia con i militari, ha sottolineato l’importanza di mostrare loro i frutti della crescita economica. L’esercito riconosce “i progressi che ho fatto per loro”, ha detto.

In questo momento, le azioni di un esercito che va oltre i suoi confini stanno mettendo a dura prova il Bangladesh. Il Paese ospita uno dei più grandi insediamenti di rifugiati al mondo, a Cox’s Bazar, con circa 1 milione di persone – principalmente musulmani Rohingya – che sono fuggite dalle violente persecuzioni dell’esercito in Myanmar. Dhaka afferma che questo è un fardello che non può permettersi.

«Ora tutto il sostegno che ricevevamo dal mondo esterno sta diminuendo», ha detto Hasina. Ha chiesto di cooperare per creare un ambiente che consenta un ritorno sicuro e tempestivo dei rifugiati in Myanmar, anche se questa potrebbe essere una prospettiva remota sotto il regime militare che ha preso il potere nel Paese all’inizio del 2021.

Luigi Medici