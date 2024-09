BANGLADESH. Causa alluvione e senza cotone, abbigliamento in crisi

Le fabbriche di abbigliamento in Bangladesh, uno dei più grandi centri di produzione di abbigliamento al mondo, stanno lottando per completare gli ordini in tempo poiché le inondazioni interrompono le loro forniture di cotone, esacerbando un arretrato causato dai recenti disordini politici .

Il Bangladesh è un grande importatore di cotone a livello mondiale viste le dimensioni della sua industria tessile e dell’abbigliamento, ma le devastanti inondazioni hanno fatto sì che le forniture alle fabbriche dal porto di Chittagong le scorse settimane, si riducessero drasticamente, riporta VoA.

L’interruzione, in aggiunta ai disordini e alle proteste che hanno portato alla chiusura delle fabbriche all’inizio di questo mese, ha causato un calo della produzione di abbigliamento del 50%, afferma la Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association.

Il Bangladesh è stato classificato come il terzo maggiore esportatore di abbigliamento al mondo l’anno scorso, dopo la Cina e l’Unione Europea, secondo l’Organizzazione mondiale del commercio, esportando vestiti per un valore di 38,4 miliardi di dollari nel 2023.

Alcuni stabilimenti di abbigliamento hanno rallentato la ripresa della produzione, si stima che la ripresa completa possa avvenire tra almeno sei mesi; i produttori bengalesi potrebbero perdere il 10%-15% del business a favore di altri paesi.

L’industria di abbigliamento pronto in Bangladesh, che rifornisce molti dei marchi di moda più noti al mondo, rappresenta oltre l’80% dei guadagni totali delle esportazioni del paese.

Gli acquirenti stanno adottando un approccio cauto e potrebbero potenzialmente ritardare i nuovi ordini, ha affermato la Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, Bgmea.

Il Dipartimento meteorologico del Bangladesh ha affermato che le condizioni di inondazione potrebbero persistere se le piogge monsoniche continuassero, poiché i livelli dell’acqua si stavano ritirando molto lentamente.

Alcune spedizioni di cotone potrebbero essere dirottate verso India, Pakistan e Vietnam. I nuovi ordini spostati dal Bangladesh potrebbero anche essere ospitati nell’India meridionale, ha affermato la Cotton Association of India.

Anche prima delle inondazioni e dei disordini politici, l’industria tessile del Bangladesh era alle prese con carenze di energia che rimangono un problema.

Tommaso Dal Passo