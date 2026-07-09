BALTICO. Il pattugliamento NATO diventa vera e propria missione di difesa aerea 

La NATO ha deciso di trasformare la sua missione di pattugliamento aereo del Baltico da operazione di sorveglianza dello spazio aereo a vera e propria missione di difesa aerea.

L’annuncio è stato dato dal presidente lituano Gitanas Nausėda, secondo quanto riportato da Reuters. Il cambiamento consentirà ai caccia della NATO di rispondere più rapidamente e con maggiore flessibilità alle minacce aeree in prossimità dei confini dell’Alleanza con la Russia, inclusa l’autorità di intercettare e, se necessario, abbattere bersagli aerei ostili.

La decisione di potenziare la missione, in vigore da tempo, è stata approvata dagli alleati della NATO al vertice tenutosi ad Ankara, in Turchia.

In base al nuovo mandato, i caccia alleati avranno un’autorità più ampia per rispondere alle minacce aeree, inclusi velivoli o altri oggetti volanti che potrebbero rappresentare un pericolo per gli Stati baltici, riporta Militarniy.

“L’attuale missione di pattugliamento aereo è concepita per il tempo di pace, con i caccia che rispondono agli incidenti intercettando e scortando gli aerei. In questo modo, dimostriamo di prestare attenzione a tali incidenti. È una forma di deterrenza”, ha dichiarato Nausėda.

Il ministro degli Esteri estone Margus Tsahkna ha affermato che la missione aggiornata garantirà “maggiore flessibilità e una risposta più rapida alle minacce aeree”.c”In sostanza, il cambiamento significa che al Comandante Supremo Alleato in Europa (SACEUR) saranno conferiti poteri più ampi, mentre le regole di ingaggio per i piloti saranno chiarite. Ciò consentirà una maggiore flessibilità e una risposta più rapida”, ha dichiarato il ministro della Difesa estone Hanno Pevkur.

Una delle principali novità è che non saranno più necessarie consultazioni a livello politico prima di abbattere un drone che entra nello spazio aereo NATO. Un’altra modifica riguarda la base aerea di Ämari, in Estonia, che diventerà ufficialmente una base aerea NATO pienamente operativa.

Nel frattempo, non si prevede un aumento significativo del numero di aerei da combattimento permanentemente di stanza nella base nei prossimi anni, a meno che non si renda necessario un rapido rafforzamento.

La missione di pattugliamento aereo del Baltico è operativa dal 2004, anno in cui Lituania, Lettonia ed Estonia sono entrate a far parte della NATO. Poiché gli Stati baltici non dispongono di propri aerei da combattimento, gli alleati della NATO alternano il dispiegamento di caccia presso la base aerea di Šiauliai in Lituania e la base aerea di Ämari in Estonia.

I caccia della NATO vengono regolarmente fatti decollare per identificare e scortare gli aerei militari russi che si avvicinano allo spazio aereo alleato o che volano con i transponder spenti, senza piani di volo depositati o comunicazioni con i controllori del traffico aereo.

Il rafforzamento delle difese aeree della regione baltica dovrebbe migliorare la sicurezza regionale, consentendo alla NATO di rispondere più rapidamente ed efficacemente a potenziali minacce aeree.

Anna Lotti

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