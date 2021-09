BALCANI. Più è alta l’influenza economica cinese, più si abbassano gli standard democratici

Un nuovo studio, pubblicato dal Centro per lo studio della democrazia con sede in Bulgaria il 9 settembre, dice che la crescente impronta economica di Pechino in Europa centrale e orientale nell’ultimo decennio ha coinciso con un calo degli standard legali e di governance e solleva preoccupazioni per l’ambiente e l’aumento dei livelli di debito nella regione.

Il rapporto, riporta Rferl, è il primo studio ad ampio raggio sulla presenza crescente della Cina in Europa centrale e orientale, che ha visto Pechino diventare il più grande partner commerciale della regione. L’impronta influente della Cina è stata resa possibile dall’afflusso di circa 14 miliardi di dollari in sovvenzioni, prestiti, fusioni e concessioni economiche dal 2009 e circa 50 miliardi di dollari in progetti di infrastrutture, energia e telecomunicazioni che sono attualmente in corso o in attesa di attuazione.

La ricerca mostra anche che più una nazione è legata finanziariamente alla Cina e più alta è la quota del suo prodotto interno lordo costituita da investimenti cinesi, “più alta è la probabilità” che la Cina abbia sfruttato i problemi con lo stato di diritto per espandere “la sua influenza economica e politica”.

Questa connessione è misurata attraverso l’indice del potere economico cinese dell’istituzione, che mira a mostrare l’intera portata dell’influenza economica della Cina. La crescita regionale è stata disomogenea, con la maggior parte del peso espanso di Pechino concentrato sulla Repubblica Ceca, l’Ungheria e i Balcani occidentali – soprattutto Bosnia-Erzegovina e Serbia.

Secondo i risultati del rapporto, la Bosnia-Erzegovina, l’Ungheria, il Montenegro e la Serbia hanno sperimentato i cali più evidenti in queste categorie in relazione all’aumento degli investimenti cinesi, con le aziende sostenute da Pechino che ricevono esenzioni fiscali, la possibilità di aggirare le leggi locali sul lavoro e altre forme di trattamento preferenziale.

Lo studio aggiunge che, soprattutto nei Balcani occidentali, “le aziende locali con stretti legami con i governi della regione hanno fatto pressioni direttamente per l’attuazione dei progetti [cinesi]”, con molte di queste imprese locali che hanno un forte interesse commerciale ad agire “come un ponte tra la Cina e i governi nazionali”.

Anna Lotti