BALCANI. Piattaforma di Pace per i Balcani in Turchia

Si è tenuta a Istanbul il 26 luglio la riunione inaugurale della Piattaforma di Pace per i Balcani, promossa dalla Turchia con l’obiettivo di contribuire al rafforzamento della pace, della stabilità e della prosperità nei Balcani, annunciata il giorno prima dal Ministero degli Affari Esteri turco, con la partecipazione dei Ministri degli Esteri della regione -Bosnia ed Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, Macedonia del Nord, nonché il Vice Ministro degli Esteri dell’Albania. Il forum può essere visto come un tentativo della Turchia di rafforzare la propria influenza nei Balcani insieme ai tradizionali attori esterni: l’UE, gli Stati Uniti e la Russia; tuttavia Ankara ha sottolineato che tale Piattaforma non è un’alternativa ai formati internazionali esistenti e non cerca di competere con altri paesi o organizzazioni. A margine del vertice, si sono tenuti anche colloqui bilaterali separati.

La Turchia lancia una nuova iniziativa, nata su direttiva del presidente Recep Tayyip Erdoğan, la “Piattaforma di Pace per i Balcani”, -con la quale regione intrattiene legami storici-, volta a rafforzare il dialogo, la fiducia reciproca e la risoluzione sostenibile dei conflitti nella regione e per discutere di stabilizzazione e integrazione regionale. Anfitrione dell’incontro il ministro degli Esteri Hakan Fidan che ha affermato che i leader regionali hanno mostrato un forte interesse per la proposta. Descrivendo i Balcani come crocevia strategico che collega Europa, Medio Oriente, Mediterraneo e Mar Nero, Fidan ha evidenziato l’importanza storica della regione in ambito politico, economico e di sicurezza. Il Ministro ha attirato l’attenzione sul fatto che, a causa della concentrazione rivolta ai problemi della regione, si perdono opportunità, con un impatto negativo su economia e sicurezza. Secondo fonti diplomatiche turche, la piattaforma non sostituisce i formati esistenti, ma li integra. I temi dell’incontro includono energia, comunicazioni digitali, trasporti ed espansione della cooperazione regionale, nonché sviluppare soluzioni a lungo termine alle sfide esistenti. Particolare attenzione rivolta alla responsabilità regionale e alla prevenzione delle minacce alla sicurezza, tutela ambientale e alla cooperazione culturale.

Secondo le fonti, l’iniziativa riflette l’aspirazione di Ankara a una “politica estera innovativa” e prosegue la linea dei formati trilaterali Turchia-Bosnia-Serbia e Turchia-Bosnia-Croazia. La Turchia è diventata un attore di spicco nei Balcani, contribuendo anche attraverso la sua partecipazione alla missione KFOR in Kosovo, di cui vanta il secondo contingente più numeroso, alla Forza Althea dell’UE in BiH ed oltre alle sue missioni diplomatiche, fornisce anche aiuti economici, tecnici e umanitari ai paesi balcanici attraverso diverse istituzioni ed enti come ad esempio l’Agenzia Turca per la Cooperazione e il Coordinamento (TIKA) e mantiene buoni rapporti sia con il Kosovo che con la Serbia.

Fidan ha rilasciato una dichiarazione, riportata anche dall’Agenzia Anadolu, in seguito al primo incontro della Piattaforma. Valutando i risultati nella conferenza stampa dopo il forum, Fidan ha dichiarato che “la stabilità dei Balcani è di grande importanza soprattutto per l’Europa, così come per la pace e la sicurezza delle regioni limitrofe”, sottolineando che i partecipanti hanno concordato di elaborare “soluzioni regionali per problemi regionali”. Questo è ciò a cui puntava la Turchia: soluzione regionali riunendo i paesi balcanici. Soddisfazione espressa per il terreno comune condiviso, aggiungendo che hanno deciso di incontrarsi nuovamente ogni sei mesi, con Istanbul che per ora continua a essere il centro della Piattaforma che ha descritto come un formato informale. Ancora Fidan ha rimarcato che l’“obiettivo è sostenere i meccanismi esistenti piuttosto che sostituire qualsiasi processo. Offriamo un quadro che sostiene gli sforzi della comunità internazionale, in particolare il processo di dialogo Belgrado-Pristina”.

In merito alle decisioni concrete prese durante i colloqui, Fidan ha ricordato che 5 dei 6 paesi partecipanti sono candidati all’adesione all’UE, concentrandosi su posizioni coordinate e sulla sensibilizzazione regionale a Bruxelles. La Piattaforma offre un forum prezioso per discutere le esperienze condivise sulle politiche dell’UE in materia di visti e unione doganale. Ha osservato che l’UE sta sviluppando due progetti finanziati da fondi speciali – l’Azione Europea per la Sicurezza (SAFE) e il Piano Europeo di Riarmo (Rearm Europe) – che garantiscono diritti specifici agli Stati membri e prevedono disposizioni diverse per i paesi candidati. Il capo della diplomazia turca ha messo in luce il crescente interesse dei turisti turchi per i paesi balcanici, sottolineando l’importanza della comprensione reciproca, e che i turisti turchi sono al primo posto per numero di visitatori in sei paesi balcanici, mentre Istanbul e il resto della Turchia rappresentano un importante polo di attrazione per questi Paesi, sia dal punto di vista turistico che commerciale.

Account social serbi nazionalisti vicini alla sfera russa avvertivano che la Serba sarebbe stata rappresentata dal ministro degli Esteri Marko Đurić, considerato filo-occidentale e che la Turchia sta cercando di fare pressione su tutti i paesi balcanici, mentre arma i militanti albanesi in Kosovo, Albania, Croazia, FBiH e Macedonia, concludendo che il problema più grande è che la Serbia è presente a eventi in cui il Kosovo viene menzionato ripetutamente, domandandosi cosa ci faccia Belgrado in Turchia. Proprio Đurić ha dichiarato da Istanbul che Belgrado e Ankara non hanno la stessa opinione sul Kosovo, ma che è importante discutere apertamente di argomenti difficili; che la Serbia sta facendo pressioni per i propri interessi, compresa la questione del Kosovo, in tutti i forum internazionali. Incontro bilaterale separato con il suo omologo turco per Đurić, sul tema delle relazioni serbo-turche e sul vertice.

Anche il ministro degli Affari Esteri e del Commercio Estero macedone, Timcho Mucunski, da Istanbul ha sottolineato l’impegno del Paese per una cooperazione regionale costruttiva come motore dello sviluppo economico, mettendo in luce l’assenza di un percorso europeo prevedibile e dinamico, ed evidenziando la necessità di maggiore determinazione e leadership nel processo di integrazione della regione nell’UE, soprattutto nell’attuale contesto geostrategico. A margine dell’evento, Mucunski ha tenuto un bilaterale con Fidan sulle relazioni bilaterali, la cooperazione economica, le opportunità di investimento e l’approfondimento della cooperazione in settori di reciproco interesse.

Paolo Romano

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/