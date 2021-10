BALCANI. Non solo Nord Stream 2: il gas russo è in Europa

Oltre il Nord Stream 2, negli ultimi anni è stato aperto un sistema di gasdotti separato che trasporta il gas russo verso l’Europa sudorientale e ora consente ai paesi lungo il suo percorso di evitare la crisi energetica.

Balkan Stream, estensione del gasdotto Turkish Stream di Gazprom che attraversa l’Europa sudorientale fino all’Ungheria, aggira l’Ucraina. Tuttavia, rispetto alla sua controparte settentrionale che ha suscitato un dibattito internazionale e critiche alla diplomazia del gas russa, Balkan Stream ha suscitato relativamente pochi commenti. Balkan Stream è un’estensione del Turkish Stream, o TurkStream, che scorre dalla Russia sotto il Mar Nero alla Turchia. Ha una capacità di 31,5 miliardi di metri cubi di gas all’anno, parte dei quali è destinata a diversi paesi del sud-est europeo.

La rotta collega molti dei paesi che sarebbero stati serviti dal fallito South Stream che avrebbe consegnato il gas russo alla Bulgaria e poi ad altri paesi della regione, messo da parte perché non conforme alla legislazione dell’Ue; i due oleodotti sono però sospettosamente simili.

Con l’aumento dei prezzi internazionali del gas, i funzionari governativi degli stati lungo la rete di gasdotti, che più di recente hanno collegato Croazia e Ungheria, hanno cercato di rassicurare gli abitanti che non dovranno affrontare né penuria di gas né aumenti esorbitanti dei prezzi.

Stando a BneIntelliNews, la crisi in Europa è stata causata da un mercato a “V”; una combinazione di fattori tra cui la riapertura della capacità industriale con l’attenuarsi della crisi da coronavirus, un inverno rigido e un’estate calda, incidenti alle infrastrutture e una maggiore domanda di gas naturale liquefatto dall’Asia. Mosca, al centro di mille polemiche, ha rispettato i suoi impegni contrattuali e sta fornendo livelli di gas da record.

Oltre a Turk Stream, la Turchia ha diverse altre opzioni di importazione, come indicato dal ministro dell’Energia e delle risorse naturali Fatih Donmez lo scorso 8 ottobre, quando ha previsto che il paese non avrebbe dovuto affrontare carenze energetiche questo inverno, nonostante un previsto aumento dei consumi, poiché l’economia è in ripresa e perché la recente siccità ha tagliato la produzione di energia idroelettrica: «Abbiamo oleodotti provenienti dal Mar Nero, il Blue Stream, un altro dall’Azerbaigian e un gasdotto dall’Iran. Abbiamo aggiunto due terminali galleggianti di GNL, chiamati FSRU [unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione]», ha detto Donmez a Ntv.

Dalla Turchia, Balkan Stream corre verso la Bulgaria dove, nonostante la Commissione per la regolamentazione dell’energia e dell’acqua abbia approvato di recente gli aumenti del prezzo del gas naturale, Sofia si aspetta ancora che gli utenti paghino un prezzo relativamente basso, grazie all’approvvigionamento di gas della Bulgaria fornito da Gazprom e dall’azera Socar.

Il gas ha iniziato a fluire sia in Serbia che nella Republika Srpska della Bosnia-Erzegovina all’inizio di quest’anno, nello stesso periodo in cui Turkish Stream è entrato in funzione e le consegne russe di gas alla Turchia sono aumentate del 200% anno su anno. Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha recentemente promesso ai cittadini il “gas più economico d’Europa”, riporta TV N1.

Vucic ha definito la decisione della Serbia di costruire il gasdotto Balkan Stream “molto intelligente”, affermando che fornisce al Paese gas naturale a un prezzo accessibile.

Dalla Serbia il gasdotto prosegue verso l’Ungheria e il 30 settembre è stato ufficialmente inaugurato l’interconnettore tra i due Paesi, tagliando fuori l’Ucraina: in precedenza il gas consegnato all’Ungheria dalla Russia passava attraverso l’Ucraina, ma ora è stato completamente tagliato fuori dal giro.

La società nazionale ucraina del gas Naftogaz e l’operatore di gasdotti Gas Transmission System Operator of Ukraine hanno affermato il 1° ottobre che l’accordo della Gazprom per rifornire l’Ungheria e ridurre le forniture di gas all’Ucraina era un’arma contro Kiev, e hanno chiesto gli Stati Uniti e l’Ue sanzioni contro Mosca.

In base all’accordo, Gazprom consegnerà 3,5 miliardi di metri cubi dei 4,5 miliardi di metri cubi di gas che riceve annualmente dalla Russia in base al contratto attraverso l’interconnettore ungherese-serbo. La capacità di consegna annua totale del gasdotto è di 8,5 miliardi di metri cubi. Il 32% della fornitura del primo anno è già stato prenotato.

La Croazia ha iniziato a ricevere forniture di gas tramite il gasdotto lo stesso giorno, nel settembre 2017 ha firmato un contratto di fornitura di gas di 10 anni con Gazprom, in base al quale la società russa consegnerà 1 miliardo di metri cubi all’anno alla croata Prvo Plinarsko Društvo.

Altri paesi della regione, soprattutto quelli senza accordi di fornitura a lungo termine, sono in difficoltà.

Antonio Albanese