BALCANI. Libertà di stampa in regressione

Per la prima volta nella storia dell’Indice mondiale sulla libertà di stampa di Reporters Without Borders (RSF), oltre la metà dei paesi del mondo rientra nelle categorie “difficile” o “molto grave” per quanto riguarda la situazione in materia di libertà di stampa. In 25 anni, il punteggio medio di tutti i 180 paesi e territori esaminati dall’Indice è ai minimi, infatti, non è mai stato così basso, in particolare è stato valutato un diffuso declino a causa dell’erosione delle tutele legali. La zona Unione Europea-Balcani ha mantenuto il primo posto nonostante, comunque, un peggioramento delle condizioni per il giornalismo. Ad eccezione del Kosovo, che ha registrato un miglioramento pur rimanendo uno dei paesi con il punteggio più basso in Europa, la libertà di stampa nei Balcani occidentali è in generale in deterioramento. Sebbene Albania, Bosnia ed Erzegovina e Serbia aspirino ad aderire all’Unione Europea, tutti e tre i paesi sono ostili al giornalismo e vulnerabili alla propaganda.

Per quanto riguarda i Paesi nell’UE, la Slovenia si è classificata al 36° posto su 180 paesi nella classifica annuale stilata da Reporters Without Borders. Ha perso un punto rispetto al 2025 ed è scesa di tre posizioni a causa dei progressi di altri paesi. Tra i membri dell’UE, ha mantenuto il 18° posto, ha scritto l’organizzazione internazionale. La Presidente slovena Nataša Pirc Musar, nel suo messaggio in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa il 3 maggio, ha criticato gli “annunci sconsiderati e populisti” sull’abolizione del contributo di RTV. Ha poi sottolineato la grande importanza dei media pubblici e ha ribadito che la questione della libertà di stampa è una questione che riguarda la qualità della democrazia.

L’altro Paese UE, la Croazia, ha scalato la classifica, attestandosi al 53° posto nel rapporto annuale di RSF, un miglioramento rispetto al 60° posto dell’anno scorso, ma ancora un divario significativo rispetto al 2023, quando era al 42°. Nonostante il panorama mediatico croato sia vario e dinamico, il governo non è riuscito a proteggere i giornalisti dalle azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica (SLAPP) e dagli attacchi della criminalità organizzata, e ha esercitato pressioni sui media.

Fra i Paesi candidati all’adesione all’UE, il Montenegro perde posizioni nell’Indice di RSF, che mette in guardia sugli sviluppi presso l’emittente di servizio pubblico, Radio e Televisione del Montenegro (RTCG) poiché sono riemerse le preoccupazioni che il potere esecutivo stia cercando di interferire con l’indipendenza di RTCG. Il Paese si colloca al 41°, ma lo scorso anno si era classificato al 37° posto nello stesso indice. Concernente la Macedonia del Nord, il Paese ha perso altre tre posizioni, attestandosi quest’anno al 45° posto. Anche l’anno scorso aveva registrato un calo, passando dal 36° al 42° posto, ossia da una situazione “soddisfacente” a una “problematica” in termini di libertà di stampa. Tra le principali cause citate da Reporters Sans Frontières figurano la diffusione della disinformazione, i bassi livelli di professionalità e l’influenza delle autorità. In merito all’Albania, si posiziona all’83° posto segnando una flessione di tre in comparazione con il 2025, con un punteggio di 56,52 su 100, a causa di conflitti di interesse tra politica e business, un quadro legale difettoso e minacce provenienti da politici e crimine organizzato.

La libertà di stampa e l’integrità giornalistica in Bosnia ed Erzegovina rimangono fortemente incoerenti, influenzate dal clima politico regionale e da un ambiente sempre più ostile. Il rapporto di RSF mette in luce una situazione particolarmente grave nella Republika Srpska, dove la reintroduzione del reato di diffamazione e l’ombra incombente della propaganda russa hanno minato significativamente il giornalismo d’inchiesta. Nonostante un quadro giuridico in gran parte in linea con gli standard internazionali, il rapporto individua un contesto politico stagnante. La BiH si piazza al 90° posto, con una perdita di quattro posizioni rispetto al 2025. La Serbia, fa peggio, in quanto si situa al ranking 104, registrando un decremento di 8 posti. Sempre in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa, l’Associazione dei giornalisti serbi ha avvertito che le condizioni per i giornalisti rimangono difficili, citando omicidi irrisolti e un aumento degli attacchi: si sottolinea in particolare che i responsabili degli omicidi dei giornalisti Slavko Curuvija e Milan Pantic non sono ancora stati pienamente assicurati alla giustizia, mentre le circostanze della morte di Dada Vujasinovic rimangono poco chiare. L’organizzazione ha inoltre ricordato che i crimini contro i giornalisti in Kosovo tra il 1998 e il 2005 restano irrisolti. Inoltre, il Commissario serbo per la protezione dell’uguaglianza, Milan Antonijevic, ha affermato che il contesto mediatico è sempre più polarizzato, caratterizzato da crescenti pressioni, minacce e attacchi.

Da ultimo, il Kosovo ha compiuto progressi in materia di libertà di stampa, classificandosi all’84° posto, ovvero 15 posizioni in più rispetto all’anno scorso. RSF osserva che il sistema giudiziario del Kosovo ha iniziato a trattare i casi che coinvolgono i giornalisti “come prioritari”. Secondo il rapporto del 2026, mentre i media sono riusciti a chiedere conto ai politici, i giornalisti “continuano a essere oggetto di attacchi politici”.

Paolo Romano

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