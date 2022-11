AZERBAIJAN. Persi 9 miliardi di dollari in nove mesi dal Fondo petrolifero azero

Il Fondo petrolifero statale della Repubblica dell’Azerbaigian, Sofaz, ha registrato perdite dalla gestione degli asset per 2,659 miliardi di dollari, pari al 5,7% del suo valore, nonché spese extra-bilancio per 2,46 miliardi di dollari, in gran parte dovute all’apprezzamento del tasso di cambio, secondo gli indicatori di performance dei nove mesi presentati alla Camera dei Conti azera. Il deficit di bilancio del Sofaz è previsto a 2,4 miliardi di dollari per il 2023.

La Sofaz, istituita nel dicembre 1999, accumula entrate dall’attuazione dei contratti petroliferi, in particolare dalla vendita di petrolio e gas di Stato, dalle tariffe di transito per il trasporto di petrolio e gas attraverso il Paese, dall’affitto di proprietà statali, ecc, riporta BneIntelliNews.

Nel frattempo, le entrate del Sofaz per il 2023 sono previste a 8,99 miliardi di manat azero (-43,1% rispetto alle previsioni per il 2022) e le spese a 11,3 miliardi di manat azero (-1,8%). Le entrate del Sofaz per il 2023 sono calcolate sulla base di un prezzo medio del petrolio di 50 dollari al barile (per il 2022 era di 85 dollari al barile).

Secondo il progetto di bilancio, nel 2023 le entrate del Sofaz derivanti dalla vendita di petrolio e gas redditizio in Azerbaigian ammonteranno a 6,571 miliardi di manat azero, ovvero il 73,1% delle entrate totali del fondo. I bonus che saranno pagati dalle compagnie petrolifere e del gas sono previsti a 800,7 milioni di manat azero, mentre le entrate derivanti dalla gestione degli asset del Sofaz saranno pari a 1,59 miliardi di manat azero.

Le entrate dal transito per il prossimo anno sono previste a 23 milioni di manat azero, mentre le entrate dalle compagnie petrolifere e del gas per i pagamenti per acro sono state di 4,3 milioni di manat azero.

Nella struttura delle spese del fondo per il 2023, 11,28 miliardi di manat azero, ovvero il 99%, saranno trasferiti al bilancio statale dell’Azerbaigian. Le spese per l’attuazione del Programma statale per il miglioramento della competitività del sistema di istruzione superiore in Azerbaigian per il periodo 2019-2023 sono previste a 38 milioni di manat azero. Inoltre, i costi associati alla gestione del fondo sono previsti per un importo di 37,1 milioni di manat azero, mentre le spese nell’ambito del Programma statale per l’istruzione dei giovani azerbaigiani in prestigiosi istituti di istruzione superiore stranieri per il periodo 2022-2026 sono pari a 36,7 milioni di manat azero.

Nel 2022, le entrate ottenute dalla gestione degli asset del Fondo petrolifero statale erano inizialmente previste all’1,7% o a 1,2 miliardi di manat azero, ma in seguito, tenendo conto dei processi che si verificano sul mercato e delle incertezze che ne derivano, la redditività prevista nel bilancio onesto è stata determinata allo 0%. Secondo gli indicatori di performance mensili, è stata registrata una perdita di 4,5 miliardi di manat azero, pari al 5,66%, dalla gestione dei fondi.

Alla data di riferimento, le spese extra-bilancio del fondo ammontavano a 2,4 miliardi di dollari, di cui 447,8 milioni di dollari per l’oro e 2 miliardi di dollari per la differenza causata dalle variazioni dei tassi di cambio. La maggior parte del rendimento negativo della differenza derivante dalla variazione dei tassi di cambio ha riguardato i portafogli di euro (1,24 miliardi di dollari), sterlina inglese (418,7 milioni di dollari) e yen giapponese (118,7 milioni di dollari).

Secondo le previsioni della Camera dei Conti azera, la volatilità osservata nel prezzo del petrolio negli ultimi anni, la riduzione della produzione da parte dei giacimenti, così come la presenza di rischi legati all’obbligo di ridurre la produzione nell’ambito dell’Opec+, nonché la possibilità che le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio del fondo non siano al livello previsto a causa delle fluttuazioni e della volatilità dei mercati finanziari esteri, aumentano la probabilità che il patrimonio del fondo finisca per diminuire.

Anna Lotti