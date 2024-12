AZERBAIJAN. Guerra di tweet con Francia e USA

Le relazioni dell’Azerbaijan con l’Occidente si sono infiammate il 19 dicembre, quando i diplomatici azeri si sono scontrati con le loro controparti francesi e statunitensi in accesi scambi su X.

I funzionari azeri, tra cui il presidente Ilham Aliyev, sono diventati sempre più espliciti contro i paesi occidentali, in particolare la Francia, per le loro critiche alla situazione dei diritti umani in Azerbaijan, riporta BneIntelliNews.

Lo scambio è iniziato quando l’ambasciatrice francese a Baku, Anne Boillon, ha risposto alle osservazioni critiche fatte dal presidente Ilham Aliyev, secondo Rferl. Parlando ai media russi il giorno prima, Aliyev ha accusato il “regime di Macron” di aver trasformato la Francia in uno “stato fallito”.

In una risposta tagliente pubblicata su X, Boillon ha osservato che le domande di visto all’ambasciata francese sono nuovamente aumentate nel 2024. “Da dove viene il fascino misterioso degli stati falliti?” ha chiesto.

Il portavoce del ministero degli esteri dell’Azerbaigian, Aykhan Hajizada, ha rapidamente replicato su X con un tweet, evidenziando che l’ambasciata francese a Baku non rilascia solo visti per viaggiare in Francia. Invece, ha notato un aumento delle domande da parte di cittadini francesi che cercano di visitare l’Azerbaigian, nonostante gli avvertimenti ufficiali sui viaggi.

“Signora ambasciatrice, nascondere i fallimenti del governo è una caratteristica di uno stato fallito. Sembra che misurare il successo della politica estera della Francia in base al numero di domande di visto sia un nuovo approccio. Tuttavia, ancora una volta, il fallimento di questa strategia nel riflettere fatti accurati indica un’analisi imperfetta e una politica estera fuorviante”, ha scritto Hajizada.

“La signora ambasciatrice è ben consapevole che l’ambasciata francese a Baku non rilascia visti solo per i viaggi in Francia”, ha affermato. “Nonostante la politica di parte della Francia nei confronti del nostro paese e l’avviso di viaggio emesso da settembre di quest’anno [2024], le domande dei cittadini francesi per visitare il nostro paese sono aumentate rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso [2023] (settembre 2023: 536, ottobre 2023: 467; settembre 2024: 562, ottobre 2024: 605)”, ha concluso Hajizada.

Anche gli Stati Uniti sono rimasti invischiati negli scambi lo stesso giorno. L’ambasciata statunitense a Baku ha rilasciato una dichiarazione in risposta a un rapporto di AzTV, Azerbaijan National Television, intitolato “Il ‘no’ dell’Azerbaijan ha scosso Washington: diplomazia traditrice degli Stati Uniti”. Il rapporto affermava che le richieste del Segretario di Stato americano Antony Blinken di rilasciare i critici del governo derivavano dal rifiuto dell’Azerbaigian di impegnarsi con l’Armenia tramite la mediazione degli Stati Uniti durante i recenti colloqui a Malta.

In risposta alle affermazioni, l’ambasciata americana ha indicato il trattamento riservato dall’Azerbaigian ai media indipendenti e alla società civile come fonte di critiche internazionali. “Le critiche internazionali alla repressione del governo sui media liberi e sulla società civile sono il risultato di una cosa: la repressione del governo sui media liberi e sulla società civile. È un dato di fatto che oltre trenta giornalisti e blogger sono stati arrestati da novembre 2023. È ‘codardo’ chiedere perché? O l’effettivo atto ‘codardo’ qui è il tentativo di distrarre il pubblico azero da questo fatto? È la settimana dell’alfabetizzazione mediatica; ricordatevi di cercare fonti di informazione diverse, di mettere in discussione le narrazioni e di rimanere vigili per non essere tratti in inganno”, ha affermato l’ambasciata.

Hajizada ha anche risposto alle osservazioni dell’ambasciata statunitense su X, accusando gli Stati Uniti di ipocrisia. “Non dimentichiamo che la vera “codardia” sta nelle falsità presentate come verità dalle cosiddette istituzioni “famose, oneste e imparziali” degli Stati Uniti e nell’uso dei diritti umani come pretesto esclusivamente per scopi geopolitici”, ha affermato.

“Le accuse infondate contro l’Azerbaijan da parte degli Stati Uniti, che si presentano come difensori globali dei diritti umani ignorandone molti, sono un chiaro esempio di doppi standard. La critica può essere efficace come pressione solo se le intenzioni del critico sono pure e la sua morale è superiore. Imparare lezioni dagli errori passati è una condizione fondamentale per compiere passi di successo in futuro”, ha concluso Hajizada.

