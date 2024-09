AZERBAIJAN. Elezioni anticipate vinte da Alijev. l’OSCE scettica

Il partito al governo in Azerbaigian ha mantenuto la maggioranza alle elezioni parlamentari anticipate di domenica, come hanno mostrato i risultati preliminari, nel primo voto del paese da quando un anno fa ha organizzato un’offensiva lampo per riconquistare il territorio separatista del Karabakh.

L’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, OSCE, ha criticato il voto, affermando che era ben al di sotto degli standard democratici “Le elezioni parlamentari anticipate dell’Azerbaijan non hanno offerto agli elettori delle vere alternative politiche e si sono svolte all’interno di un quadro giuridico eccessivamente restrittivo delle libertà fondamentali e dei media, sebbene siano state preparate in modo efficiente (…) La legislazione elettorale è rimasta sostanzialmente invariata dalle ultime elezioni parlamentari, lasciando senza risposta le raccomandazioni fatte molto tempo fa” ha scoperto la missione di osservazione congiunta dell’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell’OSCE e dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE; si legge nel comunicato.

Il partito del presidente Ilham Aliyev avrebbe vinto quindi 68 seggi su 125 in parlamento, e aveva 69 seggi nel parlamento uscente. Poco più di 2 milioni di persone hanno espresso il loro voto, portando l’affluenza alle urne al momento della chiusura dei seggi al 37,3%, ha affermato il capo della Commissione elettorale centrale Mazahir Panakhov, riporta Reuters.

Gli exit poll all’uscita dal parlamento avevano già suggerito che decine di altri seggi sarebbero andati a candidati che sono nominalmente indipendenti dai partiti politici, ma che in pratica sostengono il governo e anche a partiti minori filogovernativi.

Il partito di opposizione Musavat ha rifiutato di riconoscere la legittimità del nuovo parlamento e ha chiesto un altro voto. Altri gruppi di opposizione avevano boicottato le elezioni: ”Il voto è stato accompagnato da diffuse violazioni, tra cui più votazioni da parte degli stessi individui e gruppi, brogli elettorali e pressioni sugli osservatori”, ha affermato Musavat.

È stato il primo voto parlamentare da quando l’Azerbaijan ha riconquistato il Karabakh, dove gli armeni etnici avevano goduto di un’indipendenza di fatto per tre decenni dal crollo dell’Unione Sovietica.

Aliyev, al potere dal 2003, si è mosso rapidamente per capitalizzare quella vittoria e ha vinto un quinto mandato presidenziale a febbraio con oltre il 92% dei voti, secondo le autorità elettorali.

L’Armenia ha accusato l’Azerbaijan di pulizia etnica nel Karabakh dopo che quasi tutti i suoi oltre 100.000 residenti di etnia armena sono fuggiti dalla zona.

L’Azerbaijan ha negato tale accusa. Sta ricostruendo la regione e reinsediandola con gli azeri fuggiti durante una guerra con l’Armenia negli anni ’90. La Commissione elettorale centrale ha affermato che circa 42.000 persone nel Karabakh si sono registrate per votare domenica.

Tommaso Dal Passo

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/