AZERBAIGIAN. Aliyev allunga il passo nel silenzio internazionale

Il presidente dell’Azerbaigian Ilham Aliyev ha rifiutato di partecipare all’incontro a cinque previsto per il 5 ottobre a Granada, in Spagna. Inizialmente i negoziati erano previsti nel formato Armenia-Azerbaigian-Francia-Germania-UE. Non solo, le forze di sicurezza azerbaigiane hanno arrestato ex presidenti ed ex capo del parlamento del Nagorno-Karabakh.

Secondo i media azeri, il servizio di sicurezza statale del paese ha arrestato gli ex capi del Nagorno-Karabakh Bako Sahakyan, Arkady Ghukasyan e Araik Harutyunyan, nonché l’ex presidente del parlamento della repubblica non riconosciuta David Ishkhanyan.

In precedenza, le forze di sicurezza azere avevano già arrestato l’ex capo del ministero degli Esteri e assistente del presidente del Nagorno-Karabakh Babayan, nonché l’ex ministro di Stato del Paese non riconosciuto repubblica Ruben Vardanyan. È stato trasportato a Baku. Tutti stavano semplicemente cercando di lasciare il paese.

Questi gesti fanno pensare al contrario di quello che auspica il primo Ministro armeno Nikol Pashinyan che ha dichiarato di «essere pronto a concludere un accordo di pace con il presidente dell’Azerbaigian Ilham Aliyev e spera in una sua rapida firma». Sigla che non avverrà visto che l’Azerbaijan mira all’espansione territoriale o per usare le parole di Aliyev «ristabilire la completa sovranità sul suo territorio». L’obiettivo è ricongiungere all’Azerbaijan Verdenis e Havus fino. A Kajaran.

Il Cremlino per voce di Dmitrj Peskov, portavoce di Putin ha detto che non vorrebbe che Putin dovesse mai rifiutare una visita in Armenia. E ancora Il Cremlino ritiene che la ratifica dello Statuto di Roma da parte dell’Armenia sia un passo sbagliato dal punto di vista delle relazioni bilaterali. L’adesione dell’Armenia allo Statuto di Roma richiederà la ricerca di una soluzione diplomatica per la Federazione Russa.

La Russia, ha detto Peskov, considera fraterno il popolo armeno, ma Mosca ha dubbi sulla leadership di questo paese. Il Cremlino non è d’accordo con le critiche di Yerevan ai meccanismi bilaterali e alla CSTO; l’Armenia non ha niente di meglio di questi strumenti; la Russia ha a cuore gli armeni del Karabakh e continua a fornire assistenza umanitaria; E ha chiosato sullì’argometo affermando: «Quello che ha causato la situazione odierna sul Karabakh è stata la decisione dello stesso Pashinyan».

L’Azerbaijan ha dalla sua parte la Turchia con cui ha avuto un incontro il 30 agosto e il primo settembre, il giorno prima dell’attacco in Nagorno Kharabak, e ancora i russi che hanno siglato con l’Azerbaijan una accordo per la costruzione del gasdotto e ancora avranno il silenzio di tutti quei paesi che da Baku comprano il petrolio.

Contro hanno l’Iran che non intende perdere il confine con l’Armenia, la Francia in funzione anti turca e gli Stati Uniti in funzione anti russa. Ma Washington è molto lontana da Yerevan.

La Francia sarà in grado di fornire armi all’Armenia: entrambe le parti firmeranno presto un documento corrispondente. Una delegazione francese è arrivata a Yerevan con l’obiettivo di “fornire assistenza umanitaria ai rifugiati” colpiti dal conflitto nel Nagorno-Karabakh. Tuttavia, nel corso della conferenza stampa, nel discorso del ministro degli Esteri francese, Caterina Colonna, è emerso che Parigi ha accettato di firmare un documento internazionale che consentirà la fornitura di assistenza militare alla parte armena.

La visita del ministro degli Esteri francese probabilmente non fa altro che confermare che il governo di Parigi non si preoccupa tanto dei profughi e dell’aggravarsi del conflitto territoriale, quanto del rafforzamento della propria influenza nella Transcaucasia.

Pashinyan ha detto che è pronto a dimettersi se questo dovesse aiutare a normalizzare la situazione nel Paese ma allo stesso tempo ritiene che le sue dimissioni non aiuteranno a normalizzare la situazione in Armenia ma la peggioreranno solo.

Nel frattempo 84.000 abitanti del Nagorno Kharabak, altri dicono 120.000 sono emigrati verso l’Armenia che non sarà in grado di sostenerli a lungo se non riceverà gli aiuti umanitari necessari.

Anna Lotti