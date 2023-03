AUTOMOTIVE. Volvo produrrà tutte le sue nuove auto elettriche in Cina

Il nuovissimo veicolo elettrico di Volvo, previsto per il lancio quest’anno, sarà prodotto in Cina ed esportato in Europa e Giappone, ha affermato l’Ad della casa automobilistica svedese.

Il nuovo veicolo elettrico strategico si rivolgerà a un “segmento nuovo di zecca”, ha affermato Jim Rowan, Ad di Volvo Cars. «Sarà un nuovo gruppo demografico, un cliente più giovane con molte più vendite online».

La nuova auto sarà un’utilitaria sportiva compatta più piccola degli altri modelli dell’azienda, o all’incirca delle stesse dimensioni della Toyota Corolla Cross, riporta Nikkei.

Rowan ha smesso di rivelare il prezzo del SUV, dicendo solo che sarà più economico del crossover XC40 EV. Volvo manterrà i costi adottando una piattaforma condivisa da Zhejiang Geely Holding Group, la casa madre cinese della casa automobilistica, e assemblando il veicolo presso le strutture cinesi.

Nel 2021, Volvo ha annunciato che la sua gamma totale di nuovi veicoli sarà composta interamente da veicoli elettrici nel 2030. Volvo spera di vendere 600.000 veicoli elettrici all’anno entro la metà di questo decennio, 9 volte il totale dell’anno scorso, con nuovi modelli che compongono gran parte di quel numero. La società lancerà sei nuovi modelli di veicoli elettrici entro la metà del decennio, incluso il SUV EX90 a grandezza naturale presentato lo scorso novembre.

«Quando arriveremo al 2025-2026, inizieremo a vedere il punto di svolta in cui verranno vendute molte, molte più auto BEV rispetto alle auto a combustione interna», ha affermato Rowan, usando l’abbreviazione per veicolo elettrico a batteria.

Le tensioni tra Stati Uniti e Cina hanno sollevato lo spettro del disaccoppiamento delle catene di approvvigionamento internazionali. Ma quando si tratta del nuovo SUV che sarà prodotto in Cina, Volvo «può esportare quell’auto negli Stati Uniti», ha affermato Rowan.

Il capo di Volvo ha sottolineato che avere una catena di approvvigionamento globale porta a vantaggi in termini di costi, anche se cerca di modernizzare l’infrastruttura.

«Una delle cose in cui in realtà investirei i soldi in questo momento è la digitalizzazione, maggiore è la digitalizzazione di una catena di approvvigionamento in modo da ottenere quella visibilità», ha affermato Rowan.

Maddalena Ingroia