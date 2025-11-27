AUTOMOTIVE. Tesla punta sui robot, ma il suo mercato auto s’indebolisce

Elon Musk si è gettato nel settore robotico della società ma nel frattempo, le prospettive per l’attività principale di Tesla, la vendita di automobili, si stanno deteriorando.

Tesla sta subendo pressioni commerciali nei tre principali mercati automobilistici del mondo: Europa, Cina e Stati Uniti. Le vendite del produttore di veicoli elettrici sono diminuite del 48,5% in tutta Europa a ottobre rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, secondo i dati pubblicati martedì dall’Associazione Europea dei Costruttori di Automobili. Nell’anno, le vendite sono diminuite di circa il 30% nella regione, mentre le vendite di veicoli elettrici a livello di settore sono aumentate del 26%, riporta Reuters.

Le consegne globali di veicoli Tesla dovrebbero diminuire del 7% quest’anno, dopo un calo dell’1% nel 2024. Questo nonostante le consegne record nel terzo trimestre, alimentate dalla corsa degli acquirenti americani per anticipare la scadenza del 30 settembre del credito d’imposta per i veicoli elettrici.

I deboli risultati europei suggeriscono che non ci sarà una rapida ripresa dalle turbolenze nelle vendite iniziate alla fine dello scorso anno, dopo che Musk ha pubblicamente elogiato figure di estrema destra, scatenando proteste. Musk è rimasto relativamente in silenzio sulla politica negli ultimi mesi, ma il business europeo di Tesla non si è ripreso, segnalando problemi più profondi.

I problemi di Tesla sono più acuti in Europa, dove più di una dozzina di modelli elettrici vengono venduti a meno di 30.000 dollari, e altri sono in arrivo. Un’ondata di marchi cinesi sta entrando in Europa con design accattivanti e una scelta più ampia, dai veicoli elettrici alle auto a benzina e agli ibridi.

In tutta Europa, la cinese BYD ha venduto 17.470 auto a ottobre, più del doppio delle vendite di Tesla. Nel frattempo, in un chiaro segnale del declino del predominio di Tesla nel mercato europeo dei veicoli elettrici, la tedesca Volkswagen ha registrato un aumento delle vendite di veicoli elettrici del 78,2% fino a settembre di quest’anno, raggiungendo le 522.600 unità, il triplo delle vendite di Tesla.

Anche in Cina, le vendite e la quota di mercato di Tesla sono in calo, sebbene non così drasticamente come in Europa. Le consegne di Tesla in Cina sono scese al minimo triennale a ottobre, con un calo del 35,8%. Su base annua, le vendite di Tesla in Cina sono diminuite dell’8,4% fino a ottobre.

Tesla si trova ad affrontare una serie di marchi cinesi ringiovaniti, come Chery, insieme a nuovi arrivati ​​tra cui Xiaomi.

Negli Stati Uniti, le vendite di Tesla sono aumentate del 18% a settembre, secondo le stime della società di ricerca Motor Intelligence, spinte dalla corsa all’ultimo minuto per anticipare la scadenza del 30 settembre di un credito d’imposta di 7.500 dollari. Questa tendenza si è invertita a ottobre, con un calo del 24%. I dirigenti del settore automobilistico prevedono che il mercato dei veicoli elettrici rimarrà freddo.

Tesla potrebbe trarre vantaggio dal fatto che diverse case automobilistiche tradizionali stanno riducendo i modelli elettrici e gli investimenti in fabbriche. Inoltre, il recente lancio di nuove varianti più economiche dei suoi modelli potrebbe contribuire a rafforzare la sua quota di mercato. Non ci sono all’orizzonte nuovi modelli. Solo robot umanoidi.

