AUTOMOTIVE. Scoperta l’entità dei sussidi cinesi al settore EV

Dopo che la Commissione europea ha annunciato un’indagine sui sussidi di stato di Pechino verso il settore EV, l’intero settore automotive elettrico cinese è sotto osservazione.

Secondo il fornitore di informazioni cinese Wind e Nikkei, Contemporary Amperex Technology, o Catl, è in cima alla lista, avendo ricevuto 2,85 miliardi di yuan in sussidi governativi in sei mesi, quasi tre volte in più rispetto all’anno precedente. Il produttore di batterie per veicoli elettrici quotato a Shenzhen non ha rivelato dettagli sui sussidi.

Nella lista è entrata anche Eve Energy, uno dei principali concorrenti di Catl, con un improvviso aumento delle sovvenzioni. Il produttore di batterie per veicoli elettrici con sede nel Guangdong ha ricevuto 1,08 miliardi di yuan nella prima metà dell’anno, circa quattro volte di più rispetto all’anno precedente. Eve ha rivelato i nomi di quasi 60 singole voci di sovvenzione in una dichiarazione alla Borsa di Shenzhen, nonché l’importo totale ricevuto durante il periodo e l’importo residuo a cui aveva diritto alla fine di giugno 2023. I nomi dei sussidi indicano che provengono da un mix di governi centrali e locali. Molti includono le parole “ioni di litio”, batteria” e “veicoli elettrici”. Parte dei suoi sussidi provenivano anche da un “fondo specifico per lo sviluppo aziendale della fusione militare-civile”.

Tra gli assemblatori di veicoli elettrici, Saic Motor, quotata a Shanghai, è stata il maggiore beneficiario di assistenza governativa, incassando oltre 2 miliardi di yuan in sussidi, quasi il doppio rispetto a un anno fa. La casa automobilistica statale sta tentando di passare dalla produzione di auto a benzina, facendo forte affidamento su due joint venture separate con Volkswagen e General Motors, alla promozione del proprio marchio di veicoli elettrici.

Byd, leader cinese nelle vendite di veicoli elettrici e destinato a superare Volkswagen quest’anno come marchio automobilistico più venduto nel paese, segue da vicino Saic nell’elenco dei sussidi. Nel primo semestre ha ricevuto 1,78 miliardi di yuan, ovvero quasi il triplo dell’anno precedente. Una sua dichiarazione riporta che oltre 1 miliardo di yuan del totale delle sovvenzioni sono state fornite per scopi “automobilistici e correlati”. L’azienda gestisce anche un considerevole business di smartphone.

Per Chongqing Changan Automobile, una parte sostanziale del suo contributo governativo di 856 milioni di yuan rientrava nell’etichetta “sostegno industriale”.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato nel suo discorso sullo stato dell’Unione del 13 settembre che Bruxelles avvierà un’indagine sui veicoli elettrici provenienti dalla Cina.

Saic, Catl e Great Wall Motors sono stati tra i primi 10 beneficiari di sussidi nel 2022. Anche Anhui Jianghuai Automobile Group, Jac, e Guangzhou Automobile Group, Gac, sono apparsi tra i primi 10 negli ultimi cinque anni mentre la Cina ha intensificato la promozione di Produzione di veicoli elettrici.

Secondo Great Wall Motors, l’annuncio della Commissione europea è stato “deplorevole” e ha affermato che l’alto livello di sussidi governativi che la società ha ricevuto nel corso degli anni proveniva in gran parte “dai governi locali basati sulla loro politica industriale principalmente a sostegno della globalizzazione. “

Il produttore di display Boe Technology Group e il colosso petrolifero China Petroleum & Chemical, Sinopec, sono in cima alla lista dell’intero anno nel 2022.

L’indagine della Commissione Europea determinerà se imporre o meno tariffe sulle importazioni di veicoli elettrici da Cina; ma tutte le decisioni a riguardo sagrano politiche, poiché i due maggiori Stati membri, Germania e Francia, hanno posizioni diverse nel mercato automobilistico cinese. La Francia, la cui quota di mercato è estremamente bassa, chiede una posizione forte contro i veicoli elettrici cinesi. La Germania, il più grande attore straniero nel mercato automobilistico più grande del mondo, teme le ritorsioni di Pechino.

Lucia Giannini