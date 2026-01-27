AUTOMOTIVE. Riduzione dei dazi indiani sulle auto europee

L’India prevede di ridurre i dazi sulle auto importate dall’Unione Europea dal 110% al 40%, secondo alcune fonti, in quella che sarà la più grande apertura finora nel vasto mercato del Paese, mentre le due parti hanno firmato a un patto di libero scambio.

Il governo del Primo Ministro Narendra Modi ha accettato di ridurre immediatamente la tassa su un numero limitato di auto provenienti dal blocco dei 27 paesi con un prezzo di importazione superiore a 15.000 euro, riporta Reuters.

Questa aliquota sarà ulteriormente ridotta al 10% nel tempo, hanno aggiunto le fonti dell’agenzia britannica, facilitando l’accesso al mercato indiano per case automobilistiche europee come Volkswagen, Mercedes-Benz e BMW.

L’India e l’Unione Europea hanno concluso i negoziati per un accordo commerciale a lungo atteso che sarà annunciato martedì, ha dichiarato lunedì il Segretario al Commercio del Paese sud-asiatico, un accordo che entrambe le parti hanno salutato come storico, in un momento in cui i rapporti con gli Stati Uniti sono tesi.

L’accordo apre la strada al libero scambio di merci tra il blocco dei 27 Paesi europei e l’India, che insieme rappresentano un quarto del prodotto interno lordo mondiale e un mercato di 2 miliardi di consumatori, riporta Telegraph India.

“Sarà un accordo equilibrato e lungimirante per una migliore integrazione economica con l’UE. L’accordo promuoverà il commercio e gli investimenti tra le due parti”, ha dichiarato il Segretario al Commercio indiano Rajesh Agrawal.

Gli scambi commerciali tra le due parti si sono attestati a 136,5 miliardi di dollari nell’anno fiscale fino a marzo 2025.

L’India è il terzo mercato automobilistico al mondo per vendite dopo Stati Uniti e Cina, ma la sua industria automobilistica nazionale è stata una delle più protette. Nuova Delhi attualmente applica dazi del 70% e del 110% sulle auto importate, un livello spesso criticato dai dirigenti, tra cui il capo di Tesla, Elon Musk.

Nuova Delhi ha proposto di ridurre immediatamente i dazi all’importazione al 40% per circa 200.000 auto con motore a combustione interna all’anno, secondo una delle fonti, la sua mossa più aggressiva finora per aprire il settore. Questa quota potrebbe essere soggetta a modifiche dell’ultimo minuto.

I veicoli elettrici a batteria saranno Esclusi dalle riduzioni dei dazi all’importazione per i primi cinque anni per proteggere gli investimenti di operatori nazionali come Mahindra & Mahindra e Tata Motors nel settore emergente. Dopo cinque anni, i veicoli elettrici seguiranno tagli daziari simili.

La riduzione delle tasse all’importazione darà una spinta alle case automobilistiche europee come Volkswagen, Renault e Stellantis, così come ai player del lusso Mercedes-Benz e BMW, che producono auto localmente in India ma hanno faticato a crescere oltre un certo limite, in parte a causa delle tariffe elevate.

La riduzione delle tasse consentirà alle case automobilistiche di vendere veicoli importati a un prezzo più basso e di testare il mercato con un portafoglio più ampio prima di impegnarsi a produrre più auto localmente.

Le case automobilistiche europee detengono attualmente una quota inferiore al 4% dei 4,4 milioni di unità prodotte in India. Il mercato automobilistico annuale, dominato dalla giapponese Suzuki Motor, apre nuove prospettive, così come i marchi locali Mahindra e Tata, che insieme ne detengono i due terzi.

Con una crescita prevista del mercato indiano fino a 6 milioni di unità all’anno entro il 2030, alcune aziende stanno già pianificando nuovi investimenti.

Renault sta tornando in India con una nuova strategia, puntando alla crescita al di fuori dell’Europa, dove le case automobilistiche cinesi stanno facendo notevoli progressi, e il Gruppo Volkswagen sta finalizzando la sua prossima fase di investimenti in India attraverso il marchio Škoda.

Lucia Giannini

