AUTOMOTIVE. Partnership Honda Tata Technologies per conquistare il mercato indiano 

Honda Motor punta a ridurre i costi fino a un quinto e a dimezzare i tempi di sviluppo grazie alla nuova partnership in India con Tata Technologies; la decisione nasce dalla pressione della concorrenza che sta costringendo la casa automobilistica giapponese a rivedere la sua strategia di operare in autonomia.

Colpita da perdite legate ai veicoli elettrici (EV) che si prevede supereranno i 12 miliardi di dollari, Honda sta virando verso le motorizzazioni ibride benzina-elettrico e sta tagliando drasticamente le spese. Secondo Reuters, l’azienda mira a ridurre i costi di oltre 9 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni e ha chiesto ai fornitori di abbassare notevolmente i prezzi.

A maggio 2026, la società di ingegneria Tata Technologies ha annunciato di essere stata scelta per sviluppare veicoli per una casa automobilistica giapponese. Pur non rivelando il nome del partner.

In base all’accordo di esternalizzazione, Tata Technologies svilupperà auto per il mercato indiano; Honda prevede di ottenere una riduzione dei costi fino al 20% e di dimezzare i tempi di sviluppo, attualmente di circa cinque anni.

Honda ha deciso di coinvolgere Tata Technologies dopo che i manager giapponesi e indiani dell’azienda non sono riusciti a trovare un accordo sui fornitori da impiegare per i futuri veicoli in India.

Honda ha dichiarato di non essere riuscita a offrire in India una gamma di prodotti adeguata che garantisse ai clienti un buon rapporto qualità-prezzo. A tal fine, l’azienda sta “ridefinendo” la propria offerta nel Paese e prevede di lanciare veicoli in grado di bilanciare qualità e prezzo.

È stato smentito che vi fossero disaccordi tra i team giapponesi e indiani riguardo alla scelta dei fornitori.

In una dichiarazione separata, Honda India ha affermato che lo sviluppo del prodotto ha comportato una stretta collaborazione tra i vari team, aggiungendo che definire “disaccordi” quelle discussioni collaborative non era corretto.

Secondo due delle fonti, i manager giapponesi volevano mantenere i fornitori consolidati per garantire qualità e costanza, mentre il team di Honda in India premeva per un maggiore utilizzo di fornitori locali, al fine di ridurre i costi e accelerare lo sviluppo nel terzo mercato automobilistico più grande al mondo.

Il disaccordo è stato sufficiente a ritardare il lavoro su alcuni prodotti. Tata Technologies, nata da uno spin-off della casa automobilistica indiana Tata Motors, è stata scelta grazie al suo accesso a una vasta rete di fornitori locali e perché i manager di Honda ritenevano che fosse in grado di progettare veicoli in linea con i gusti e le preferenze di spesa dei consumatori indiani.

Honda supervisionerà il processo per garantire il rispetto degli standard qualitativi e manterrà il controllo su aspetti quali tecnologia, connettività e sistemi di assistenza alla guida. Come altre case automobilistiche giapponesi, Honda deve affrontare il difficile compito di bilanciare la difesa del suo business tradizionale in mercati come quello statunitense e lo sviluppo di nuove tecnologie per competere con le aziende cinesi altrove. L’India, un mercato in rapida crescita che rimane chiuso ai produttori cinesi di veicoli elettrici, ha assunto un’importanza crescente. Tuttavia, la quota di mercato di Honda nel Paese è crollata all’1,3%, rispetto al picco del 7,3% registrato oltre dieci anni fa. La sua gamma si è ridotta a quattro modelli e l’azienda sta perdendo terreno rispetto a concorrenti dai prezzi accessibili e ricchi di dotazioni, come Tata Motors e Mahindra. Inoltre, ha ben poco da offrire nel segmento dei SUV, il più grande e in più rapida crescita.

Il primo veicolo in fase di sviluppo con Tata Technologies è un piccolo SUV di lunghezza inferiore ai 4 metri, un segmento che rappresenta una quota significativa del mercato automobilistico indiano e in cui Honda ha una presenza limitata. Il lancio è previsto per il 2028.

Maddalena Ingrao

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