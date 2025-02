AUTOMOTIVE. L’onda lunga della crisi tedesca colpisce in pieno l’Ungheria

Il fornitore automobilistico tedesco ZF Ungheria ha annunciato l’intenzione di tagliare 110 posti di lavoro nella sua sede ungherese, citando la crisi del settore automobilistico europeo e il calo degli ordini. La riorganizzazione fa parte di un piano più ampio della casa madre tedesca di ZF per licenziare il 20% della sua forza lavoro, ovvero 11.000 unità, entro il 2028 a causa delle sfide legate alla trasformazione dei veicoli elettrici.

I principali produttori automobilistici ungheresi erano stati finora risparmiati dagli effetti del rallentamento, nonostante l’elevata dipendenza del settore dal mercato tedesco; tuttavia, si è verificata una lenta, ma costante erosione dei posti di lavoro presso i fornitori, che ha coinvolto principalmente lavoratori temporanei e a contratto, riporta BneIntelliNews.

I licenziamenti presso ZF Ungheria sono una notizia importante, in quanto segnano il primo importante taglio di posti di lavoro presso un fornitore di primo livello, che è direttamente collegato al rallentamento del settore automobilistico tedesco, scrive il portale economico G7.hu. Solo 15 mesi fa, la società ha annunciato un investimento di 24 miliardi di fiorini per produrre ammortizzatori e assali posteriori per veicoli elettrici che saranno prodotti a partire dal 2025 nello stabilimento BMW di Debrecen e nello stabilimento Mercedes di Kecskemet.

Gli ultimi dati sulla produzione hanno mostrato che la produzione del settore automobilistico, che rappresenta il 25% del settore manifatturiero, è scesa del 13,5% anno su anno a novembre e dell’8% tra gennaio e novembre 2024. Nel frattempo, l’industria automobilistica ungherese continua a battere record anno dopo anno negli ultimi dieci anni, con una crescita annuale a due cifre. Il valore totale della produzione del settore ha raggiunto 13 trilioni di fiorini (32,3 miliardi di euro) alla fine del 2023, ovvero il 18% del PIL.

Il settore manifatturiero ungherese ha mostrato resilienza nonostante la crisi energetica del 2022 e la recessione un anno dopo. I dati dell’Ufficio centrale di statistica (KSH) mostrano che l’occupazione nel settore è rimasta stabile fino alla fine di settembre 2024, con un leggero aumento rispetto all’inizio dell’anno. Le difficili condizioni del mercato del lavoro si sono allentate e il numero di posti disponbili è sceso da 17.000 a 13.000 nei 12 mesi precedenti al terzo trimestre del 2024. Secondo dati Eurofund, l’Ungheria ha avuto una delle più alte percentuali di posti di lavoro nel settore automobilistico nell’UE, dietro solo a Slovacchia, Repubblica Ceca e Romania.

Maddalena Ingrao

