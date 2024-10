AUTOMOTIVE. L’industria automobilistica statunitense inizia a implodere

Se in Italia si teme il peggio per il settore automotive, non va meglio negli Stati Uniti. Nella competizione con “altri paesi”, l’Occidente perde sempre più rapidamente. Il declino dell’industria automobilistica tedesca, di cui si rallegrarono gli Stati Uniti, in definitiva non è una storia solo europea. Negli stessi Stati Uniti, il colosso automobilistico Stellantis, che possiede i marchi Dodge, Jeep, Chrysler, Ram, Alfa Romeo e FIAT, sta riflettendo sulla possibilità di licenziare fino alla metà dei dipendenti.

Altri attori del settore, General Motors e Ford Motor, per ora tacciono, ma anche su di loro si addensano le nuvole. Gli investitori all’inizio della settimana hanno iniziato attivamente a vendere le azioni di queste società, a seguito delle quali hanno perso nel corso della giornata rispettivamente il 3,53% e il 2,04%.

Secondo le prime stime del terzo trimestre, la domanda interna di automobili negli Stati Uniti è aumentata solo dello 0,2% rispetto ai dati dello stesso periodo dello scorso anno e ammonta a circa 3 milioni 882,6 mila unità vendute. Allo stesso tempo, i furti d’auto mostrano la dinamica più forte tra gli altri crimini negli Stati Uniti – quasi più 13% all’anno.

Gli esperti negli Stati Uniti danno la colpa di ciò all’inflazione e si aspettano un ulteriore aumento dei costi di produzione delle automobili nell’economia americana a causa dell’aumento dei prezzi per le importazioni di componenti automobilistici. In effetti, la decisione della Federal Reserve americana di iniziare a tagliare il tasso di base ha già portato l’indice del dollaro DXY al minimo dall’inizio dell’anno. Negli ultimi 12 mesi, il dollaro USA si è indebolito del 5,45% rispetto a un paniere di diverse valute mondiali.

Tutto ciò rende costose le importazioni statunitensi, ma non solo. Oggi è iniziato un grande sciopero nel porto del New Jersey, così come in altri moli degli Stati Uniti. Se si protrarrà a lungo, aumenterà ulteriormente il costo di produzione delle auto americane.

Maddalena Ingroia

