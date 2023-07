AUTOMOTIVE. Il ritorno del motore rotante nell’elettrico

L’iconico motore rotante (motore di wanckel) di Mazda Motor ha trovato una nuova vita per la prima volta in 11 anni come generatore per un nuovo veicolo ibrido plug-in, mentre la casa automobilistica giapponese è alle prese con la ricerca della sua nicchia nell’era elettrica.

Mazda è stata la prima casa automobilistica a produrre in serie motori rotanti nel 1967. Questi motori leggeri ma potenti hanno aiutato l’azienda, che allora produceva 300mila veicoli all’anno, a conquistare i fan di tutto il mondo.

Nel 2012 la produzione di auto a motore rotante è stata sospesa a causa di restrizioni più severe sulle emissioni in Europa. Ma i motori, ora con un’efficienza dei consumi migliorata del 25%, sono tornati nella linea di produzione Mazda a Hiroshima il mese scorso nella versione plug-in del veicolo utilitario sportivo compatto MX-30.

Il nuovo modello ha un’autonomia di 85 km, che può essere estesa a oltre 600 km utilizzando il motore rotativo per generare energia aggiuntiva. Gli appassionati hanno risposto con entusiasmo quando il concept è stato presentato per la prima volta in Europa a gennaio, con la speranza che Mazda esplori altre applicazioni per i motori, riporta Nikkei.

Gli ordini europei sono stati aperti a gennaio, con prezzi a partire da circa 31.200 sterline nel Regno Unito, più o meno come la MX-30 elettrica che uscirà nel 2020. La versione plug-in sarà infine disponibile anche in Giappone.

Il motore rotante ha svolto un ruolo fondamentale nella costruzione del marchio Mazda a livello mondiale, anche facendo della casa automobilistica il primo vincitore giapponese della 24 Ore di Le Mans. Mazda ha venduto complessivamente oltre 1,99 milioni di veicoli con motore rotante.

Dopo aver sospeso la produzione nel 2012, la casa automobilistica ha cercato un modo per salvare il motore. Il motore è finalmente tornato in auge nell’era elettrica, grazie anche alla sua compatibilità con gli ibridi plug-in.

I motori rotanti funzionano facendo ruotare un rotore triangolare, con una struttura più piccola e semplice rispetto ai più tipici motori a pistoni. I plug-in richiedono una batteria, un motore e un generatore, il che significa che un motore più piccolo lascia spazio a un motore più grande. L’MX-30 plug-in è dotato di un motore più potente di quasi il 20% rispetto alla sua controparte elettrica.

I motori rotanti sono meno efficienti dal punto di vista dei consumi quando funzionano a bassi giri al minuto. Ma Mazda li fa funzionare in condizioni ideali come generatori, ottimizzando il risparmio di carburante. Le potenziali applicazioni nei veicoli a emissioni zero sono un altro fattore. Anche con l’idrogeno.

Mazda è stata la prima azienda a commercializzare un veicolo a idrogeno, che ha iniziato a noleggiare nel 2006, con l’uso di motori rotanti.

La tecnologia utilizzata nei veicoli plug-in può essere applicata anche ai veicoli elettrici. Mazda prevede di ampliare la sua gamma di veicoli elettrici a batteria nel 2028 e punta a far sì che i veicoli elettrici rappresentino il 25%-40% delle vendite globali nel 2030.

Un terzo fattore è la preoccupazione per la mercificazione dei veicoli elettrici.

Mazda è una casa automobilistica di medie dimensioni, che ha venduto circa 1,1 milioni di veicoli a livello globale nel 2022. Deve affrontare la concorrenza sia di rivali più grandi, sia di Tesla e dei produttori cinesi di veicoli elettrici che stanno correndo per ridurre i prezzi.

Mazda intende offrire una idea, una visione senza entrare in competizione con le Major dell’Ev.

Luigi Medici