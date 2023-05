AUTOMOTIVE. Il Marocco presenta le prime due auto a idrogeno

Il Re del Marocco Mohammed VI ha presieduto lunedì scorso nella capitale Rabat la cerimonia di presentazione della prima auto e del prototipo di veicolo a idrogeno sviluppato dall’industria privata marocchina.

Si tratta dell’auto prodotta da “Neo Motors”, società di capitale marocchino, e del prototipo di veicolo a idrogeno della società NamX, denominato HUV (Hydrogen Utility Vehicle). Due progetti innovativi per rafforzare la promozione del marchio ” Made In Morocco” e per consolidare il ruolo del Regno come piattaforma competitiva per la produzione automobilistica.

La “Neo Motors” ha istituito un’unità industriale ad Ain Aouda (Regione di Rabat-Salé-Kénitra), per la produzione di autoveicoli per il mercato locale e per l’esportazione, con una capacità annua prevista di 27.000 unità e un tasso di integrazione locale del 65% .

Per quanto riguarda il prototipo del veicolo a idrogeno dell’azienda NamX, è stato progettato in collaborazione con l’ufficio di design italiano Pininfarina.

Il modello HUV, infatti, sarà rifornito di idrogeno da un serbatoio centrale che sarà integrato da sei capsule estraibili, garantendo una notevole autonomia e facilitando il rifornimento di idrogeno in pochi minuti.

