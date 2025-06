AUTOMOTIVE. Il collo di bottiglia dei magneti da terre rare cinesi mette a rischio la produzione indiana 

Il settore automobilistico indiano sta affrontando una sfida emergente dal lato dell’offerta, poiché i recenti controlli sulle esportazioni di terre rare e magneti imposti dalla Cina stanno iniziando a interrompere le spedizioni e a mettere a dura prova le reti di approvvigionamento globali.

Secondo un rapporto di Crisil Ratings, ripreso da BneIntelliNews, la situazione potrebbe trasformarsi in un serio ostacolo per l’ecosistema indiano dei veicoli elettrici (EV) se i colli di bottiglia persistessero per oltre un mese. I magneti in terre rare, sebbene relativamente economici, sono componenti essenziali nelle tecnologie dei veicoli elettrici e ibridi, rendendo l’interruzione un problema potenzialmente ad alto impatto.

Nell’aprile 2025, Pechino ha inasprito le normative sull’esportazione per sette elementi chiave di terre rare e prodotti magnetici finiti. La Cina, che domina la filiera globale della lavorazione dei magneti in terre rare con una quota di mercato superiore al 90%, ora richiede agli esportatori di ottenere licenze nell’ambito di un nuovo quadro di approvazione. Le norme riviste impongono una documentazione dettagliata che delinei l’uso finale dei materiali, insieme a dichiarazioni dei clienti che confermino applicazioni non destinate alla difesa e la non riesportazione verso mercati sensibili, in particolare gli Stati Uniti. L’ulteriore controllo ha prolungato i tempi di sdoganamento fino a un minimo di 45 giorni, con conseguente aumento degli arretrati e ritardi nelle spedizioni.

Questo cambiamento normativo ha avuto ripercussioni sulla catena di approvvigionamento automobilistica globale, soprattutto in paesi come l’India che dipendono fortemente dalle importazioni cinesi per questi materiali. I magneti in terre rare sono fondamentali per il funzionamento dei motori sincroni a magneti permanenti, il sistema di propulsione preferito nei veicoli elettrici grazie alla loro coppia superiore, all’efficienza energetica e al fattore di forma compatto. Anche i veicoli ibridi dipendono da questi magneti per un’erogazione efficiente della potenza.

Infine anche i veicoli con motore a combustione interna li utilizzano, sebbene in misura minore, nei sistemi di servosterzo elettrico e in altre funzioni azionate elettricamente.

Crisil Ratings ha rilevato che l’India ha importato quasi 540 tonnellate di magneti in terre rare nell’ultimo anno fiscale, di cui oltre l’80% proveniente dalla Cina.

Questa forte dipendenza ha reso il settore particolarmente vulnerabile ai recenti cambiamenti politici. Entro la fine di maggio 2025, quasi 30 richieste di importazione da parte di aziende indiane erano state approvate dal governo indiano. Tuttavia, nessuno ha ricevuto l’autorizzazione definitiva dalle autorità cinesi, con conseguente blocco totale delle spedizioni finora.

Gli effetti di questa interruzione stanno iniziando a manifestarsi nella gestione delle scorte in tutto il settore. Le case automobilistiche normalmente detengono scorte di magneti in terre rare per 4-6 settimane. Se gli attuali ritardi persistono, i programmi di produzione dei veicoli elettrici potrebbero iniziare a risentirne entro luglio 2025.

Il settore automobilistico indiano si preparava a un solido anno fiscale 2026, sostenuto dallo slancio dell’elettrificazione. Si prevede che le vendite di veicoli passeggeri, FV, cresceranno del 2-4%, con un’espansione del 35-40% dei FV elettrici a partire da una base più piccola. Si prevede che i veicoli elettrici a due ruote cresceranno di circa il 27%, ben al di sopra dell’aumento previsto dell’8-10% per il mercato complessivo delle due ruote.

Tuttavia, Crisil avverte che le continue interruzioni dal lato dell’offerta potrebbero smorzare queste proiezioni, soprattutto per i produttori più piccoli che operano con scorte ridotte e reti di fornitori limitate.

Mentre la catena di approvvigionamento dei semiconduttori è diversificata geograficamente, la lavorazione dei magneti in terre rare rimane fortemente centralizzata in Cina. Questa concentrazione lascia poco spazio ad aggiustamenti a breve termine.

In risposta a ciò, le case automobilistiche stanno valutando accordi di approvvigionamento alternativi con fornitori in Vietnam, Indonesia, Giappone, Australia e Stati Uniti. Tuttavia, costruire relazioni di fornitura affidabili e scalabili in queste regioni richiederà tempo e investimenti.

Nonostante rappresentino meno del 5% del costo di un veicolo, i magneti in terre rare sono ora emersi come un punto critico. Il classico collo di bottiglia.

Maddalena Ingroia

