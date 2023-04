AUTOMOTIVE. È nato il clone iraniano della Logan

È stata presentata pochi giorni fa la “Sandero” iraniana, un’auto che sembra l’analogo della Dacia Logan Mark 1 e che sarà venduta sia in Iran che in Russia.

Prima del 2019, Renault aveva stretto accordi con tre costruttori iraniani per produrre la Logan in Iran, ma si è ritirata dalla Repubblica islamica a causa delle nuove sanzioni imposte dagli Stati Uniti a Teheran. La Sandero, una versione rielaborata della Logan, chiamata anche “L90”, è stata sviluppata in parte grazie all’aiuto del produttore russo di Lada, AvtoVAZ, che produce il blocco motore.

Il ministro iraniano dell’Industria, delle Miniere e del Commercio Reza Fatemi Amin, che ha presentato la Sandero, ha dichiarato: «Per questo prodotto è in corso il processo di ordinazione delle parti, di produzione e di standardizzazione, e sono stati presi accordi preliminari per la produzione di questa auto in Russia oltre che in Iran», riporta BneIntelliNews.

Secondo Quds Online, l’auto è prodotta da Pars Khodro (in precedenza General Motors Iran, ora controllata dalla seconda casa automobilistica iraniana Saipa), con la versione finale costruita sulla piattaforma Logan. Questa piattaforma ha prodotto tre veicoli: la Thunder (L)90, la Sandero e la Sandero Stepway.

Il motore utilizzato per la Sandero è basato sul motore Renault K4M l90.

Nell’ambito dell’accordo di produzione automobilistica con la Russia, una versione della Sandero verrà spedita sul mercato russo con il nome di “Cadilla”.

Secondo un rapporto di febbraio di Tejarat Online, Saipa ha firmato un accordo per l’esportazione di 45.000 veicoli in Russia nel corso dell’attuale anno persiano (iniziato il 21 marzo), segnando l’ingresso dell’azienda nel mercato russo.

Saipa ha espresso il desiderio di conquistare la fascia bassa del mercato automobilistico russo, lasciata libera dopo l’uscita dei marchi europei e giapponesi a causa del contraccolpo economico contro la Russia seguito all’invasione dell’Ucraina. Tuttavia, la casa automobilistica iraniana dovrà affrontare la forte concorrenza delle importazioni cinesi a basso costo e di AvtoVaz.

Le riviste specializzate del settore automobilistico fanno notare che le auto iraniane, costruite su piattaforme straniere localizzate, non sono mai state testate adeguatamente nelle rigide condizioni invernali della Russia.

Maddalena Ingroia