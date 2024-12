AUTOMOTIVE. BYD punta a superare le vendite EV di Honda e Ford

La cinese BYD ha registrato vendite eccezionali a novembre, vendendo più di mezzo milione di veicoli, in parte grazie al programma di permuta sovvenzionato di Pechino. Il principale produttore di veicoli elettrici del paese ha guadagnato una quota maggiore del mercato automobilistico globale e ora sembra pronto a superare il suo obiettivo annuale di vendite mondiali e a superare Ford e Honda.

BYD ha avuto un’espansione straordinaria quest’anno, aumentando la capacità e intraprendendo una massiccia ondata di assunzioni per aumentare i ricavi che hanno superato il leader dei veicoli elettrici Tesla nel terzo trimestre, riporta Reuters.

Aiutato dalle solide vendite in Cina, BYD è sulla buona strada per superare il suo obiettivo annuale di vendite di 4 milioni di veicoli, che lo metterebbe davanti alla giapponese Honda e alla Ford con sede a Detroit per il 2024. Il gigante cinese dei veicoli elettrici ha consegnato 3,76 milioni di veicoli nei primi 11 mesi di quest’anno, comprese le 506.804 unità vendute a novembre.

Sostenuta da forti vendite guidate da una gamma competitiva di modelli con la sua ultima tecnologia ibrida plug-in, BYD ha guadagnato terreno rispetto ai rivali poiché le vendite di auto in Cina sono cresciute a novembre al ritmo più rapido rispetto all’anno precedente da gennaio, per gentile concessione delle permute di auto sovvenzionate dal governo annunciate a luglio per aumentare la spesa dei consumatori e l’adozione di veicoli elettrici.

Il numero di permute di auto sovvenzionate ammontava a oltre 4 milioni al 18 novembre, secondo i dati ufficiali. Senza tali permute, le vendite di auto da inizio anno potrebbero essersi contratte rispetto a un aumento del 4,4% per il periodo gennaio-novembre, secondo l’analisi Reuters basata sui numeri del settore.

Il mese scorso, la quota di BYD nel mercato automobilistico cinese, che rappresenta oltre il 90% delle sue vendite totali, si attestava al 17%, in aumento rispetto al 12,5% del 2023, secondo i dati della China Passenger Car Association (CPCA). In confronto, le due joint venture di Volkswagen con SAIC e FAW Group hanno raggiunto una quota di mercato complessiva dell’11% nel periodo gennaio-novembre, rispetto al 14,2% dell’anno scorso.

Se questo slancio di vendite continuasse, BYD potrebbe vendere più di 6 milioni di unità nei prossimi 12 mesi, il che la metterebbe alla pari con i principali gruppi automobilistici del mondo come General Motors e Stellantis.

L’azienda cinese mira a consegnare da 5 a 6 milioni di auto nel 2025, hanno affermato gli analisti di Citi in una nota recente dopo un incontro con la dirigenza della casa automobilistica. Da agosto a ottobre, la casa automobilistica ha aggiunto quasi 200.000 unità di capacità produttiva e ha assunto 200.000 lavoratori per la produzione di auto e componenti, ha affermato un dirigente a novembre.

Il numero totale di dipendenti BYD era vicino a un milione a settembre, in aumento rispetto ai circa 703.500 di fine 2023. I suoi sforzi per aumentare la scala l’hanno aiutata a superare i rivali in termini di crescita, a controllare meglio i costi e a vincere una brutale guerra dei prezzi in Cina che ha messo alle strette molte case automobilistiche straniere. BYD ha anche chiesto a decine di suoi fornitori tagli di prezzo, secondo un recente rapporto dei media statali.

Nell’ultimo segnale dei crescenti problemi delle case automobilistiche straniere in Cina, la scorsa settimana GM ha affermato che avrebbe preso più di 5 miliardi di dollari di spese per le sue operazioni in Cina a causa della ristrutturazione e del valore in calo della sua joint venture, che ha subito perdite e vendite in calo.

Lucia Giannini

