AUTOMOTIVE. Auto elettriche cinesi made in Europe

Le case automobilistiche cinesi si stanno espandendo in Europa, rimodellando il mercato automobilistico del continente, mentre Bruxelles tenta di frenare l’ascesa dei veicoli elettrici (EV) di produzione cinese con dazi punitivi, restrizioni agli investimenti e norme più severe in materia di localizzazione della produzione.

Secondo i dati dell’Associazione europea dei costruttori di automobili (ACEA), la Cina è rimasta la principale fonte di importazioni di automobili nell’UE lo scorso anno, con spedizioni in aumento di circa il 30% su base annua, superando per la prima volta il milione di veicoli. La crescita è stata trainata dalla forte domanda di veicoli ibridi plug-in e veicoli tradizionali, riporta Caixin.

La Cina è la principale fonte di importazioni automobilistiche per l’UE. Questo traguardo è stato raggiunto nonostante l’UE abbia imposto dazi compensativi sui veicoli elettrici prodotti in Cina, il segmento con il maggior potenziale per i marchi cinesi. Le immatricolazioni di auto elettriche sono aumentate costantemente nella regione negli ultimi anni e, secondo i dati dell’ACEA, i marchi cinesi hanno conquistato circa il 9% delle vendite di veicoli elettrici nell’UE lo scorso anno, rispetto al 2% del 2021.

Fitch Ratings Inc., ha attribuito la crescente popolarità dei veicoli elettrici di produzione cinese in Europa ai prezzi competitivi, al vantaggio tecnologico e alle configurazioni interessanti.

I recenti progressi delle case automobilistiche cinesi in Europa – dalla spinta alla produzione locale di BYD in Ungheria al sistema di assistenza alla guida certificato UE di Geely – dimostrano che la cooperazione industriale, piuttosto che le barriere commerciali dettate da ragioni politiche, rimane la strada più pratica per l’Europa al fine di garantire investimenti, posti di lavoro, opzioni tecnologiche e vantaggi per i consumatori, secondo Global Times.

Il progetto ungherese di BYD ha attirato molta attenzione perché segna un passaggio dall’esportazione di auto prodotte in Cina verso l’Europa alla creazione di una base produttiva locale all’interno dell’UE, offrendo un esempio concreto di cooperazione industriale tra Cina ed Europa nonostante le crescenti tensioni commerciali. In un altro segnale di maggiore integrazione della catena del valore, Geely ha annunciato che il suo sistema di assistenza alla guida, sviluppato internamente, ha ottenuto la certificazione per l’uso nell’UE, diventando così il primo sistema di assistenza alla guida cinese a soddisfare tali standard, come riportato martedì da Reuters.

Il sistema ha soddisfatto gli standard di certificazione normativa UN R171 delle Nazioni Unite, superando un requisito fondamentale per i sistemi di assistenza alla guida di alto livello utilizzabili sulle strade europee. Geely prevede di lanciare il primo modello dotato di questo sistema in Europa nel 2026.

Questi due sviluppi si verificano mentre i veicoli elettrici a batteria prodotti in Cina sono soggetti a dazi compensativi aggiuntivi da parte dell’UE e le case automobilistiche straniere sono sottoposte a un crescente controllo normativo in Europa.

La tendenza alla localizzazione dimostra che la domanda aziendale di cooperazione Cina-Europa nella filiera industriale dei veicoli a nuova energia rimane forte, nonostante la retorica più dura e le misure restrittive dell’UE nei confronti della Cina, ha dichiarato l’Istituto di studi europei dell’Accademia cinese delle scienze sociali.

Le ultime mosse di BYD e Geely fanno parte di una più ampia spinta alla localizzazione da parte delle case automobilistiche cinesi in Europa, che comprende investimenti in impianti, cooperazione produttiva, certificazione tecnologica ed espansione della ricerca e sviluppo.

SAIC Motor prevede di realizzare il suo primo progetto industriale in Europa in Galizia, nel nord-ovest della Spagna, secondo quanto annunciato dal governo regionale della Galizia il 1° giugno. Il progetto include una zona industriale, che dovrebbe creare 1.000 posti di lavoro diretti, secondo un comunicato stampa ufficiale.

Anche Chery si sta espandendo in Europa attraverso Una partnership con la spagnola EBRO in un ex stabilimento Nissan a Barcellona, ​​dove prevede di avviare la produzione entro la fine del 2026 o l’inizio del 2027, secondo Reuters. L’obiettivo di EBRO di produrre fino a 30.000 veicoli quest’anno potrebbe includere modelli Chery.

Nel frattempo, le case automobilistiche tedesche in difficoltà stanno cercando soluzioni per gli stabilimenti sottoutilizzati, tra cui possibili collaborazioni con produttori cinesi o di armi, poiché la debole domanda e la transizione discontinua verso i veicoli elettrici hanno lasciato molti stabilimenti automobilistici europei operanti ben al di sotto della loro capacità, secondo AFP.

Tommaso Dal Passo

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