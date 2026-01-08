AUTOMOTIVE. Atlas Hyundai Robot opererà nelle fabbriche 

Hyundai Motor Group prevede l’utilizzo di robot umanoidi nel suo stabilimento produttivo statunitense in Georgia a partire dal 2028, segnando un passo avanti verso l’automazione di attività produttive ripetitive e ad alto rischio, ha affermato l’azienda sudcoreana.

Hyundai ha presentato il 5 gennaio la versione di produzione del robot umanoide Atlas, sviluppato dalla sua divisione Boston Dynamics, al Consumer Electronics Show di Las Vegas, aggiungendo che mira a costruire uno stabilimento in grado di produrre 30.000 unità robot all’anno entro il 2028, riporta Reuters.

L’azienda non ha rivelato il costo dei robot, ma ha affermato in una nota che mira a estenderne l’adozione in tutti i suoi siti produttivi nell’ambito di una spinta verso l'”intelligenza artificiale fisica”.

I robot svolgeranno inizialmente compiti di sequenziamento dei componenti a partire dal 2028, con applicazioni che si espanderanno gradualmente man mano che i vantaggi in termini di sicurezza e qualità saranno convalidati, ha affermato Hyundai.

Entro il 2030, Hyundai ha affermato che i robot Atlas dovrebbero passare all’assemblaggio di componenti con un piano a lungo termine per svolgere compiti che comportano carichi pesanti, movimenti ripetitivi e operazioni complesse nei siti di produzione.

I robot sono progettati per ridurre lo sforzo fisico dei lavoratori svolgendo compiti più rischiosi e ripetitivi, gettando le basi per un più ampio utilizzo commerciale in contesti industriali, ha aggiunto.

Presso la filiale di Hyundai Motor, Kia Corp, lo scorso anno il sindacato ha chiesto di istituire un organismo per affrontare potenziali questioni relative ai diritti dei lavoratori in preparazione all’era dell’intelligenza artificiale, poiché i lavoratori hanno espresso preoccupazioni sull’espansione dell’automazione.

Il vicepresidente di Hyundai Motor, Jaehoon Chang, ha dichiarato al CES che l’azienda comprende le preoccupazioni relative alla perdita di posti di lavoro, ma che saranno necessarie persone per la manutenzione e la formazione dei robot e che sarà necessario personale aggiuntivo.

L’azienda prevede che i robot umanoidi diventeranno il segmento più ampio del mercato dell’intelligenza artificiale fisica, ovvero sistemi di intelligenza artificiale integrati nell’hardware che raccolgono dati dal mondo reale e prendono decisioni autonome, abbracciando settori come la robotica, le fabbriche intelligenti e la guida autonoma. Alcune case automobilistiche vedono una sovrapposizione tra guida autonoma e robotica, poiché tecnologie simili di rilevamento, percezione e processo decisionale sono alla base di entrambi gli aspetti del campo emergente dell’intelligenza artificiale incorporata.

Atlas è dotato di mani di dimensioni umane con rilevamento tattile e ha la capacità di sollevare fino a 50 chilogrammi, secondo Hyundai.

Il robot può operare in modo autonomo ed è progettato per funzionare in ambienti industriali con temperature comprese tra -20 °C e 40 °C.

Hyundai ha affermato di star accelerando lo sviluppo in questo settore attraverso partnership con leader globali dell’intelligenza artificiale, tra cui una collaborazione con Nvidia e Google, volta a migliorare la sicurezza, l’efficienza e l’implementazione nel mondo reale.

Tommaso Dal Passo

