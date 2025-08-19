AUSTRIA. La Sharia diventa diritto dello Stato nei contratti tra provati

In una controversa sentenza, un tribunale austriaco ha stabilito che la legge islamica, Sharia, può essere utilizzata a fini arbitrali nel paese europeo se le parti contraenti lo concordano.

Nel caso in questione, due uomini avevano firmato un contratto che prevedeva che, in caso di conflitti, un tribunale arbitrale avrebbe deciso “sulla base della legge islamica (Ahlus-Sunnah wal-Jamaah, la comunità islamica sunnita) secondo equità e secondo scienza e coscienza”, riporta Brussel Signal.

A seguito di un conflitto tra i due uomini, il tribunale arbitrale si è pronunciato contro l’attore, imponendogli il pagamento di 320.000 euro. L’attore ha quindi intentato causa presso il Tribunale Regionale Civile di Vienna. Ha sostenuto che l’applicazione della legge islamica era arbitraria, in quanto gli studiosi interpretavano la Sharia in modo diverso. Inoltre, invocare la Sharia violava i valori fondamentali del diritto austriaco.

Il tribunale laico, tuttavia, ha ritenuto legittima la decisione del tribunale arbitrale. Secondo il Tribunale Regionale, non è stato possibile verificare se le norme giuridiche islamiche fossero state applicate o meno in questo caso. Il risultato del tribunale arbitrale non contraddiceva i valori fondamentali austriaci, e questo era tutto ciò che contava. Le disposizioni giuridiche islamiche, ha sottolineato il Tribunale Regionale, potevano essere “effettivamente concordate in un accordo arbitrale” per le controversie sulla proprietà.

La sentenza del tribunale ha scatenato una tempesta di critiche sulla presunta ulteriore “islamizzazione” dell’Austria. “Questo apre ulteriormente le porte all’Islam politico“, ha scritto Michael Schilchegger, deputato e relatore di diritto costituzionale per il partito della Libertà (FPÖ), in un comunicato stampa. “La sentenza esalta le società parallele islamiche in Austria e indebolisce quelle forze che non vogliono sottomettersi all’Islam. Un giorno triste per lo Stato di diritto laico”.

Il suo collega di partito Manfred Haimbuchner ha fatto eco a questo sentimento, scrivendo: “La sharia è incompatibile con la concezione austriaca del diritto e viola tutti gli standard morali che conosco. Purtroppo, il nostro Stato di diritto è attualmente impotente contro questa forma di Islam”.

Non sono solo gli esponenti della destra a essere infuriati per la sentenza della Corte. La Comunità Culturale Turca, TKG, un’associazione di turchi laici in Austria, ha protestato contro la decisione di riconoscere la sharia “come legge” e ha richiamato l’attenzione sul fatto che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo aveva deciso nel 2003 che la sharia e la conseguente introduzione di un sistema giuridico parallelo erano vietate in Europa.

“La decisione della Corte di Vienna rappresenta un intervento significativo, oggi nell’economia laica, domani forse nella regolamentazione di produzione, servizi e vendite”, ha scritto Melissa Günes, segretaria generale della TKG.

Maddalena Ingroia

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/