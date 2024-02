AUSTRALIA. Sta per nascere la nuova Marina Militare

La flotta di superficie australiana vive giorni difficili: le otto fregate Anzac sono obsolete; le sostituzioni, le fregate di classe Hunter, sono in ritardo perché le prime non entreranno in servizio fino al 2032.

Anche il costo del progetto è aumentato in modo sorprendente, passando da 35 miliardi di dollari australiani nel 2018, a 45 miliardi di dollari australiani di un paio di anni fa, fino agli attuali 65 miliardi, prima che iniziasse la costruzione vera e propria della nave, riporta The Conversation.

In aggiunta, la Marina non gradisce le sue 12 nuove navi pattuglia d’altura attualmente in costruzione. Nel frattempo, i tre nuovissimi cacciatorpediniere di classe Hobart della Marina necessitano sorprendentemente di importanti e costosi aggiornamenti che richiederanno dai due ai tre anni ciascuno. Con un po’ di fortuna, tutti e tre torneranno in servizio entro il 2032.

Questi numeri sono importanti poiché la Marina ha bisogno di tre navi in servizio per mantenere in modo affidabile una nave impiegata in operazioni a distanza per un periodo prolungato. Per gran parte del prossimo decennio, non sarà così. Questo è il problema. Una revisione pubblicata il 20 febbraio raccomanda di mantenere i tre cacciatorpediniere della classe Hobart e sei delle fregate ANZAC, di costruire solo sei fregate della classe Hunter e di interrompere immediatamente il programma OPV su sei navi.

La grande sorpresa è stata la raccomandazione alla Marina di acquisire almeno 7 – e “in modo ottimale” 11 – nuove fregate per uso generale e 6 grandi navi di superficie con equipaggio opzionale. Canberra ha concordato con entrambe le raccomandazioni.

Le nuove fregate avranno dimensioni simili alle Anzac e saranno effettivamente una Hunter di dimensioni dimezzate. Chiamate navi “Tier 2”, saranno progettate per la guerra antisommergibile e utilizzate per proteggere le rotte commerciali marittime, gli approcci marittimi settentrionali dell’Australia e per scortare le navi anfibie della Marina.

Avranno una capacità di difesa aerea e missilistica e trasporteranno diversi missili antinave e di attacco terrestre. In particolare, le prime 3 fregate saranno costruite all’estero, il che probabilmente attirerà critiche.

I Losv (large optionally crewed surface vessels – grandi navi di superficie con equipaggio opzionale) aumenteranno la capacità di attacco a lungo raggio della Marina e sembrano essere simili alle grandi navi di superficie senza equipaggio pianificate dalla Marina degli Stati Uniti, che entreranno in servizio alla fine di questo decennio.

Queste navi opereranno per lo più senza equipaggio, anche se potrebbero avere un piccolo equipaggio imbarcato per brevi periodi, ad esempio quando entrano ed escono dal porto o fanno rifornimento in mare. Si prevede che le Losv saranno navi a basso costo e di lunga autonomia in grado di trasportare missili antinave e da attacco terrestre.

La revisione sorvola sulla grave incapacità di equipaggiare l’attuale nave da guerra di superficie della Marina composta da 11 navi, per non parlare di una da 26 navi. La Marina è già a corto di circa 900 uomini, equivalenti a più di tre equipaggi delle navi Anzac, poiché fatica a raggiungere i suoi obiettivi di reclutamento.

Il Dipartimento della Difesa, tuttavia, considera il problema più legato al mantenimento che al reclutamento e sta adottando misure per rallentare il tasso di perdita del personale, ma ha ancora molto terreno da recuperare prima di poter diventare una forza molto più grande.

Nel complesso, la revisione è positiva per i posti di lavoro della cantieristica ad Adelaide e Perth e renderà la Marina significativamente più grande nel lungo termine.

Tommaso Dal Passo

