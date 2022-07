AUSTRALIA. Primo vertice economico energetico del QUAD

Le nazioni del Quad, Giappone, Stati Uniti, Australia e India, hanno concordato il 13 luglio di promuovere lo sviluppo tecnologico dell’idrogeno e dell’ammoniaca come combustibili a combustione pulita, in occasione del primo incontro sull’energia del gruppo di sicurezza.

I ministri dell’Energia dei quattro Paesi si sono riuniti a Sydney, affermando l’importanza di migliorare la catena di approvvigionamento di energia pulita e di garantire la sicurezza energetica. Gli Stati Uniti e l’Australia stanno portando avanti progetti di produzione di idrogeno su larga scala con l’obiettivo di spedire l’idrogeno in India e Giappone, riporta Nikkei.

I delegati non si sono impegnati in una discussione approfondita sulla risposta alla guerra della Russia contro l’Ucraina. Koichi Hagiuda, ministro giapponese dell’Economia, del Commercio e dell’Industria, ha dichiarato che non è stato fatto alcun riferimento specifico alle sanzioni contro la Russia. Allo stesso tempo, «abbiamo tutti riconosciuto che le incertezze energetiche derivanti dalla Russia sono diventate un problema», ha detto Hagiuda.

I quattro membri del Quad, formalmente il Dialogo Quadrilaterale sulla Sicurezza, hanno avuto posizioni diverse sulla Russia. Mentre Giappone, Stati Uniti e Australia si sono allineati sulle sanzioni, l’India ha ampliato gli acquisti di petrolio russo senza aderire alle sanzioni. Hagiuda è stato raggiunto dal Segretario all’Energia degli Stati Uniti Jennifer Granholm, dal Ministro australiano per il Cambiamento Climatico e l’Energia Pulita Chris Bowen e da RK Singh, ministro indiano per l’Energia Elettrica e le Energie Nuove e Rinnovabili.

A margine dell’incontro, Hagiuda ha parlato separatamente con le sue controparti statunitensi e australiane e ha chiesto una cooperazione per aumentare la produzione di gas naturale liquefatto e una fornitura stabile di questo combustibile.

Il contraccolpo russo contro le sanzioni ha iniziato a offuscare le prospettive di forniture stabili di Gnl dalla Russia al Giappone. Tokyo ha riposto le sue speranze nell’approvvigionamento di Gnl dagli Stati Uniti e dall’Australia. Secondo Hagiuda, i due Paesi ricchi di risorse hanno dichiarato di comprendere la posizione del Giappone.

Antonio Albanese