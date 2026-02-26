AUSTRALIA. Premier evacuato per allarme bomba. Pechino smentisce ogni coinvolgimento 

Il Primo Ministro australiano Anthony Albanese è stato costretto a evacuare la sua residenza ufficiale a Canberra martedì a causa di un allarme bomba collegato a un gruppo di danza cinese, secondo l’Australian Broadcasting Corporation (ABC).

Vietato in Cina, il gruppo Shen Yun dovrebbe mettere in scena diversi spettacoli in tutta l’Australia nei prossimi mesi, dopoluga tournée mondiale.

Secondo Anadolu, gli organizzatori locali di Shen Yun hanno ricevuto un’e-mail in cui si affermava falsamente che degli esplosivi erano stati piazzati vicino alla residenza del primo Ministro e che sarebbero stati fatti esplodere se gli spettacoli del gruppo fossero andati in scena. “Grandi quantità di esplosivo alla nitroglicerina sono state piazzate intorno alla Residenza del Primo Ministro australiano, situata in Adelaide Avenue, nel quartiere Deakin di Canberra, in Australia”, si leggeva nel messaggio. “Se insistete a procedere con lo spettacolo, la Residenza del Primo Ministro verrà ridotta in macerie e il sangue scorrerà a fiumi”.

Secondo l’ABC, Shen Yun ha ricevuto la minaccia martedì e l’ha trasmessa alla Polizia Federale Australiana lo stesso giorno. Albanese è stato evacuato in un’altra località per diverse ore, mentre la polizia conduceva una perquisizione presso il lodge, dove ha accertato che non vi era alcuna minaccia. “È stata effettuata un’accurata perquisizione in un centro di protezione e non è stato trovato nulla di sospetto”, ha poi dichiarato in un comunicato.

Pechino ha affermato di “opporsi fermamente a ogni forma di attacco violento”. “È necessario sottolineare che il cosiddetto spettacolo di Shen Yun non è affatto una normale attività culturale, ma uno strumento politico utilizzato dall’organizzazione del Falun Gong per diffondere informazioni sulla setta e accumulare ricchezza”, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Mao Ning.

“Negli ultimi anni, gli abusi sistematici, l’impiego illegale e il controllo mentale del personale da parte della cosiddetta compagnia di arti performative di Shen Yun sono stati ripetutamente denunciati”, prosegue Mao Ning.

Maddalena Ingroia

