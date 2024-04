AUSTRALIA. Nuove sfide geopolitiche, nuova Difesa. Canberra incrementa la spesa militare

Il ministro della Difesa australiano Richard Marles ha annunciato mercoledì 17 aprile un aumento di 50 miliardi di dollari australiani, pari a 32 milioni di dollari Usa, alla spesa per la difesa nel prossimo decennio per trasformare l’esercito del paese in una forza “focalizzata” in un contesto di “crescente competizione strategica tra Stati Uniti e Cina”.

Marles ha presentato la prima Strategia di Difesa Nazionale dell’Australia, un documento biennale raccomandato da una revisione del 2023 che ha rilevato che la forza di difesa del paese “non era del tutto adatta allo scopo” a causa di un deterioramento delle circostanze strategiche nella regione, riporta Nikkei.

Ha detto che l’Australia ha bisogno di un esercito in grado di difendere il commercio marittimo e garantire la sicurezza nella regione, dove si concentrerà “la maggior parte” dei suoi sforzi: ”Le circostanze strategiche più complesse dalla fine della Seconda guerra mondiale hanno richiesto la più grande rivalutazione della nostra posizione strategica negli ultimi 35 anni (…) L’invasione dell’Australia è una prospettiva improbabile in qualsiasi scenario proprio perché un avversario può arrecare così tanti danni al nostro Paese senza dover mai mettere piede sul suolo australiano”, ha affermato Marles.

Il Ministro australiano ha affermato che una marina potenziata e l’acquisizione di sottomarini a propulsione nucleare nell’ambito dell’accordo Aukus è “al centro” della sua “strategia di negazione” approccio, che mira a evitare che la nazione venga costretta con la forza.

Ha affermato che nei prossimi quattro anni verranno spesi ulteriori 5,7 miliardi di dollari australiani rispetto alla precedente traiettoria di finanziamento, compreso 1 miliardo di dollari australiani per lo sviluppo di capacità missilistiche a lungo raggio e l’acquisizione di sistemi robotici e autonomi.

La Strategia di Difesa di 80 pagine pubblicata proprio il 17 aprile rileva che la Cina ha impiegato “tattiche coercitive nel perseguimento dei suoi obiettivi strategici” e che il rischio di conflitto nello Stretto di Taiwan e in altri punti critici, come il Mar Cinese Meridionale, è in aumento.

“Mentre il peso strategico ed economico della Cina cresce, l’Australia prevede che continuerà a cercare di svolgere un ruolo più importante nella regione”, ha affermato Marles; “Ciò includerà lo sfruttamento di tutti gli elementi del suo potere nel perseguimento dei suoi obiettivi strategici, compreso il cambiamento dell’attuale equilibrio regionale a suo favore”.

I dettagli sui finanziamenti sono stati inclusi nel Programma di investimenti integrati 2024, che è stato pubblicato insieme alla strategia e delinea le capacità e le priorità di investimento nel prossimo decennio. Il piano stanzia almeno 330 miliardi di dollari australiani per la difesa, che vedrà i finanziamenti per la difesa in percentuale del prodotto interno lordo salire a circa il 2,4% entro il 2034. La cifra attuale è di circa il 2%.

Tommaso Dal Passo

