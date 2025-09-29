AUSTRALIA. L’export di carne bovina verso la Cina, scalza del tutto gli States 

Da quando il presidente Donald Trump è tornato alla Casa Bianca, la carne bovina australiana ha sostituito l’offerta statunitense in Cina, riversando nelle tasche degli australiani centinaia di milioni di dollari, che negli anni precedenti erano andati all’industria bovina statunitense.

Le spedizioni statunitensi verso la Cina, per un valore di circa 120 milioni di dollari al mese, sono crollate dopo che Pechino, a marzo, ha lasciato scadere i permessi in centinaia di stabilimenti di lavorazione della carne americani e Trump ha scatenato l’ennesima fase della guerra tariffaria, riporta Reuters.

Anche altre esportazioni agricole statunitensi verso la Cina, il maggiore importatore alimentare al mondo, hanno subito un duro colpo da quando Trump è tornato al potere. Solo per quanto riguarda la soia, gli agricoltori statunitensi hanno perso spedizioni per miliardi di dollari durante l’attuale stagione del raccolto.

Le esportazioni di carne bovina statunitense sono generalmente diminuite negli ultimi anni, poiché la siccità ha ridotto il patrimonio bovino del Paese, riducendo la produzione e spingendo i prezzi a livelli record. Ma il calo degli scambi commerciali con la Cina è stato molto più improvviso ed estremo. Il valore della carne bovina statunitense spedita in Cina è sceso a soli 8,1 milioni di dollari a luglio e 9,5 milioni di dollari ad agosto, secondo i dati commerciali cinesi, rispetto ai 118 milioni di dollari e 125 milioni di dollari degli stessi mesi dell’anno precedente.

L’Australia ha recuperato. Le sue spedizioni di carne bovina in Cina sono passate da 140 milioni di dollari al mese nei due anni fino a marzo a 221 milioni di dollari a luglio e 226 milioni di dollari ad agosto.

In totale, nei cinque mesi da aprile ad agosto, le esportazioni di carne bovina statunitense in Cina sono state inferiori di 388 milioni di dollari rispetto a quanto sarebbe stato se gli scambi fossero rimasti al livello medio dei due anni precedenti. Le spedizioni australiane hanno registrato un valore superiore di 313 milioni di dollari.

Anche il Brasile, il principale fornitore cinese di carne bovina, ha aumentato le esportazioni negli ultimi mesi, ma l’Australia ne ha beneficiato maggiormente perché la sua carne bovina alimentata a cereali è la più simile ai prodotti statunitensi.

Le spedizioni di carne bovina statunitense in Cina sono aumentate nel 2020 e nel 2021 dopo che Trump, durante il suo primo mandato, aveva stipulato un accordo commerciale con Pechino.

La Cina svolge un ruolo utile per i trasformatori di carne bovina statunitensi, pagando prezzi più elevati per tagli come i bocconcini di manzo, meno popolari negli Stati Uniti.

Anche con un accordo commerciale, gli Stati Uniti farebbero fatica a riconquistare quote di mercato per diversi anni. La produzione di carne bovina australiana ha raggiunto massimi storici e la sua carne è molto più economica, tanto che l’Australia non solo spedisce di più in Cina, ma esporta anche quantità record negli Stati Uniti.

Nel frattempo, su tutti i fornitori di carne bovina della Cina incombe un’indagine di Pechino sulle importazioni che potrebbe comportare restrizioni al commercio per far fronte a un eccesso di offerta di carne bovina all’interno della Cina. L’indagine dovrebbe durare fino al 26 novembre.

Tommaso Dal Passo

