AUSTRALIA. Creata la prima riserva strategica statale di carburante 

L’Australia spenderà 10 miliardi di dollari australiani, pari 7,22 miliardi di dollari USA, per incrementare le proprie scorte nazionali di carburante e istituire una riserva permanente di proprietà statale, ha dichiarato mercoledì il primo Ministro Anthony Albanese.

L’ampliamento delle scorte e la riserva di circa 1 miliardo di litri garantiranno all’Australia una scorta di carburante sufficiente per almeno 50 giorni, proteggendo così il Paese da futuri shock di approvvigionamento, ha affermato Albanese, riporta Reuters.

L’Australia importa circa l’80% del suo carburante e ha subito carenze localizzate dall’inizio del conflitto in Medio Oriente. Le sue attuali riserve, previste per circa 30 giorni, si basano su scorte gestite da aziende private.

“Il bilancio federale della prossima settimana includerà un pacchetto per la sicurezza e la resilienza dell’approvvigionamento di carburante dell’Australia”, ha dichiarato Albanese in una conferenza stampa. “L’obiettivo è garantire agli australiani maggiore fiducia nella protezione della nostra sovranità energetica, non solo durante questa crisi, ma anche in futuro, tutelando gli interessi energetici della nostra nazione.”

Il pacchetto da 10 miliardi di dollari australiani include 3,2 miliardi di dollari australiani destinati alla riserva di carburante per incrementare le scorte e lo stoccaggio a lungo termine di gasolio e carburante per aviazione.

“La nostra riserva di sicurezza del carburante si concentrerà sulle carenze regionali e sulle limitazioni di approvvigionamento per gli utenti essenziali in caso di un’altra crisi di approvvigionamento”, ha dichiarato Albanese.

L’obbligo di stoccaggio minimo che impone a importatori e raffinerie di detenere circa 30 giorni di carburante sarà inoltre ridotto di 10 giorni, con un costo di 34,7 milioni di dollari australiani.

Inoltre, 7,5 miliardi di dollari australiani saranno destinati al finanziamento delle forniture e dello stoccaggio di carburante e fertilizzanti attraverso prestiti, partecipazioni azionarie, garanzie, assicurazioni e sostegno dei prezzi.

Il Ministro dell’Energia Chris Bowen ha affermato che l’Australia è uno dei pochi paesi dell’Agenzia Internazionale dell’Energia a non disporre di una riserva di carburante di proprietà statale.

“Avremo ora una riserva di carburante di proprietà statale di circa un miliardo di litri da aggiungere alle scorte minime che il settore privato deve detenere”, ha affermato Bowen. “Si tratta di un grande cambiamento nel nostro approccio come Paese, e un cambiamento positivo”.

Riguarda anche la struttura degli incentivi con cui vengono creati questi strumenti.

La National Roads and Motorists Association ha accolto con favore la decisione. “Ora significa che il governo australiano avrà un interesse diretto nella capacità di stoccaggio. Dato che questa questione è fondamentale per la sicurezza nazionale, ha senso”, ha dichiarato l’Associazione.

Lucia Giannini

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