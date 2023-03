AUSTRALIA. Canberra blocca gli investimenti cinesi nelle Terre Rare

Il governo australiano ha impedito a un investitore cinese di detenere una quota maggiore di Northern Minerals, una società mineraria che produce terre rare pesanti. Northern Minerals ha dichiarato che il governo federale ha bloccato il suo maggiore azionista, il fondo cinese Yuxiao, dall’aumentare la sua partecipazione al 19,9% dal 9,92% per motivi di interesse nazionale.

Il Fondo Yuxiao ha chiesto l’approvazione del Foreign Investment Review Board ad agosto 2022. Ma da un registro governativo risulta che il tesoriere Jim Chalmers ha firmato l’ordine di prevenzione il 15 febbraio, riporta AF.

Il fondo, registrato a Singapore, è un veicolo di investimento di Wu Yuxiao, cittadino cinese, che possiede anche società minerarie in Mozambico che forniscono terre rare di qualità inferiore alla Cina, ha dichiarato Nick Curtis, presidente esecutivo di Northern Minerals: ”Esiste una categoria speciale di beni per cui ogni governo può proteggere il proprio interesse nazionale”, ha dichiarato Curtis.

Northern Minerals ha un progetto a Browns Range, a sud-est della città di Hall’s Creek, nella regione di Tanami, nel nord-ovest dell’Australia. Sul suo sito web l’azienda afferma di essere il primo produttore significativo di disprosio al di fuori della Cina.

La Cina ha criticato l’Australia per aver precedentemente bloccato gli investimenti cinesi per motivi di sicurezza nazionale, affermando che ciò ha contribuito a un congelamento diplomatico durato anni. Le relazioni tra i due Paesi stanno migliorando dopo anni di tensioni, anche se permangono “blocchi commerciali” cinesi sulle esportazioni australiane.

A novembre, Chalmers ha dichiarato che l’Australia, che è il primo fornitore di litio al mondo e un importante produttore di terre rare, sarebbe diventata più selettiva su chi lasciare investire nella sua industria di minerali critici.

Alla domanda sugli investimenti cinesi nel settore, il primo Ministro Anthony Albanese ha dichiarato la scorsa settimana che il suo governo avrebbe valutato i meriti di qualsiasi accordo, ma che era favorevole all’utilizzo delle terre rare e di altri minerali critici per produrre batterie in Australia.

Curtis ha dichiarato che Wu ha investito in Northern Minerals per motivi finanziari, non per rifornire la Cina, e l’anno scorso ha votato a favore di un accordo di fornitura esclusiva con l’australiana Iluka Resources.

Northern Minerals ha dichiarato di voler diventare il primo produttore mondiale significativo di disprosio al di fuori della Cina, che controlla il 94% dell’offerta. Il disprosio è un componente chiave per i magneti dei veicoli elettrici.

“Il nostro materiale è necessario per la catena di fornitura dei magneti”, ha dichiarato Curtis, aggiungendo che questo è il probabile motivo per cui l’aumento dell’investimento da parte di un investitore cinese è stato bloccato.

Anche il secondo maggiore azionista di Northern Minerals è cinese, anche se i cittadini cinesi o i cittadini australiani con un elevato patrimonio netto di origine cinese detengono meno del 30% delle azioni.

Lucia Giannini