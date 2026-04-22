AUSTRALIA. Canberra aumenta ancora la spesa per la Difesa

Il dato più rilevante della Strategia di Difesa Nazionale (NDS) del 2026 è l’aumento della spesa per la difesa di 53 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni, che il governo sostiene raggiungerà il 3% del Pil.

Si registrano “progressi significativi nell’attuazione della Strategia di Difesa Nazionale del 2024”. Essendo una versione aggiornata della strategia del 2024, il documento del 2026 sembra ignorare quanto accaduto da allora, e si tratta di eventi considerevoli, riporta The Conversation.

Negli ultimi due anni, si è assistito a un’escalation della guerra in Ucraina, a un’espansione del conflitto in Medio Oriente che ha coinvolto l’intera regione e ha provocato ripercussioni sull’economia globale, e a numerose e imprevedibili avventure militari americane.

La NDS 2026 mantiene in vigore la strategia di negazione dell’Australia, ovvero una strategia difensiva che mira a impedire a un avversario di intraprendere azioni militari contro l’Australia.

Sebbene i finanziamenti destinati alla Difesa siano stati in qualche modo aumentati, è probabile che assisteremo a un’inflazione più elevata a causa della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran. È improbabile che gli stanziamenti previsti per la gestione e l’equipaggiamento delle attuali navi, aerei e veicoli delle Forze di Difesa australiane (ADF) siano sufficienti.

I fondi necessari per colmare questa carenza potrebbero comportare una spesa inferiore a quella prevista per l’acquisto di nuove attrezzature. Ciò che conta è ciò che si ottiene in cambio del denaro speso, non quanto viene speso.

Le ADF si doteranno finalmente di un sistema missilistico terra-aria a medio raggio in grado di abbattere i missili balistici in arrivo. Tuttavia, è probabile che i missili difensivi delle Forze di Difesa australiane (ADF) non entrino in servizio per diversi anni, poiché altre nazioni sono già in lista d’attesa per l’acquisto.

Le ADF riceveranno anche una serie di sistemi autonomi senza equipaggio (droni aerei e acquatici), come il Ghost Bat dell’Aeronautica e il Ghost Shark e lo Speartooth della Marina, prodotti in Australia, anche se alcune componenti vengono importate.

Le recenti guerre in Ucraina e in Medio Oriente hanno evidenziato l’importanza di questi sistemi, osserva la strategia. Aggiunge inoltre che il futuro della guerra coinvolgerà sia i sistemi autonomi senza equipaggio sia l’intelligenza artificiale (IA).

Rispetto alle ingenti spese per navi da guerra tradizionali con equipaggio, sottomarini e veicoli blindati, non sono stati stanziati molti fondi.

La NDS 2026 non inserisce i sottomarini in un quadro strategico coerente, insieme al resto della Difesa, e non fornisce una motivazione chiara e convincente per la loro acquisizione.

Questo documento, e la precedente NDS, dichiarano giustamente che la difesa dell’Australia implica un approccio che coinvolga l’intera nazione e che vada ben oltre le sole forze armate. Ma il modo in cui questo approccio dovrebbe funzionare viene solo brevemente accennato.

La Strategia di Difesa Nazionale (NDS) prende atto degli investimenti effettuati dal Ministero della Difesa negli ultimi anni per migliorare la sicurezza del carburante e porre rimedio alle carenze. Sono stati condotti test su carburanti per l’aviazione sostenibili a basse emissioni di carbonio, ma non sono ancora previsti piani per la loro produzione su larga scala per uso militare.

Tommaso Dal Passo

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/