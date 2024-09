AUSTRALIA. Bombardieri al posto di sommergibili in nome di AUKUS

L’Australia potrebbe presto acquisire i B-21 Raiders di fabbricazione americana, un bombardiere stealth di sesta generazione che offrirebbe significativi vantaggi strategici e capacità militari immediate rispetto ai sottomarini nucleari.

Ad agosto, l’Institute of Public Affairs, Ipa, ha pubblicato un rapporto in cui si afferma che la strategia di difesa dell’Australia sotto Aukus potrebbe cercare di procurarsi il B-21 Raider, che fornirebbe capacità di attacco a lungo raggio per integrare i futuri sottomarini nucleari australiani, riporta AT.

Ipa afferma che il bombardiere è attualmente in produzione a basso ritmo, con 100 unità pianificate per 750 milioni di dollari ciascuna. L’acquisizione del B-21 Raider da parte di Canberra probabilmente avrà ripercussioni in Cina, che ha criticato Aukus percependola come ostile.

Il B-21, per il think tank australiano, è un’opzione più veloce e flessibile rispetto ai sottomarini, in quanto può trasportare più armi e sensori; sottolinea la sua particolare idoneità per l’Australia, data la sua vasta geografia e la forza militare relativamente piccola; a differenza dei sottomarini nucleari, che non saranno operativi prima del 2030, il B-21 potrebbe fornire all’Australia un impatto militare immediato.

L’Australia ha utilizzato da sempre bombardieri d’attacco a lungo raggio, rendendo il B-21 un’aggiunta familiare al suo arsenale di difesa. Sebbene i costi siano considerevoli, sono comunque inferiori a quelli previsti per i sottomarini nucleari nei prossimi 30 anni. I B-21 sarebbero adatti quindi per lo scenario IndoPacifico.

La strategia di difesa nazionale australiana del 2024, infatti, enfatizza una “strategia di negazione” per salvaguardare gli interessi nazionali in un Indo-Pacifico sempre più instabile. Questo approccio mira a impedire ai potenziali avversari di proiettare con successo il potere militare contro l’Australia o di costringerla con la forza.

La strategia enfatizza anche la deterrenza, segnalando la capacità dell’Australia di difendere i propri interessi e complicando la decisione di qualsiasi avversario di impegnarsi in un conflitto.

Luigi Medici

