AUSTRALIA. AUKUS scatena il dibattito sulla sovranità australiana

L’annuncio dell’accordo “sottomarino” Aukus ha riacceso un dibattito su come preservare al meglio la sovranità dell’Australia.

L’annuncio è stato accolto con forti critiche. Per alcuni commentatori, Aukus è l’ultimo chiodo nella bara dell’indipendenza australiana dagli Stati Uniti, riporta Nikkei.

Ci sono preoccupazioni circa la dipendenza da altri per la tecnologia e le competenze, in particolare per quanto riguarda i reattori nucleari. Inoltre, i massicci investimenti assegnati ai sottomarini potrebbero minare una forza di difesa più equilibrata necessaria per difendere il continente. Alcuni analisti si sono chiesti se l’Australia possa mantenere un processo decisionale militare indipendente nei conflitti futuri.

Per molti strateghi australiani, Aukus è semplicemente la logica estensione della solida cooperazione di difesa dell’Australia con gli Stati Uniti senza sacrificare la sovranità di difesa o capacità industriali sovrane.

Molte critiche vanno ben oltre la questione specifica, ma toccano questioni più profonde dell’allineamento strategico dell’Australia con gli Stati Uniti e il Regno Unito e il processo decisionale nazionale. Ad esempio, la critica più clamorosa è che Aukus abbia privato l’Australia della sua libertà di scegliere cosa fare in una possibile contingenza militare su Taiwan.

La base industriale della difesa nazionale australiana si è poi, concentrata sul controllo degli elementi chiave di una capacità, piuttosto che sulla produzione di tutto a terra. L’Australia ha quindi scelto di dotare in gran parte la sua forza di difesa delle capacità più avanzate disponibili dall’estero: non a caso è il quarto importatore di armi al mondo.

Vale la pena ricordare che l’Australia non ha mai avuto una capacità industriale sottomarina veramente sovrana. Il programma annullato con la Francia non è stato che l’ultimo di un secolo di collaborazione con altri.

Per molti studiosi, Aukus è una scelta sovrana: il sogno di un’industria della difesa completamente autosufficiente è attraente. C’è qualcosa di inquietante nel fare affidamento sugli altri per le capacità di difendersi. Ma l’ingresso dell’Australia in Aukus non comporta solo rischi sovrani per Canberra. Gli Stati Uniti stanno anche facendo una grande scommessa mettendo la tecnologia e le barche dei loro reattori nucleari più gelosamente custoditi nelle mani australiane in un momento in cui ne hanno più bisogno.

Luigi Medici