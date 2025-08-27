AUSTRALIA. Albanese espelle l’ambasciatore iraniano

Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha accusato l’Iran di aver organizzato due attacchi antisemiti in Australia e ha dichiarato martedì che il paese ha interrotto le relazioni diplomatiche con Teheran in risposta. L’Australian Security Intelligence Organization ha concluso che il governo iraniano aveva diretto attacchi incendiari contro la Lewis Continental Kitchen, un’azienda di cibo kosher, a Sydney nell’ottobre dello scorso anno e contro la sinagoga Adass Israel di Melbourne nel dicembre dello scorso anno, ha dichiarato Albanese.

Il governo iraniano ha negato le accuse. L’intelligence australiana afferma che l’Iran era dietro gli attacchi incendiari C’è stato un forte aumento degli episodi antisemiti a Sydney e Melbourne dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas nel 2023, riporta AP.

Le autorità australiane hanno precedentemente affermato di sospettare che attori stranieri stiano pagando criminali locali per compiere attacchi nel paese. La polizia ha già arrestato almeno un sospettato nell’ambito delle indagini sull’incendio del bar di Sydney e due sospettati direttamente accusati di aver incendiato la sinagoga di Melbourne.

Sayed Mohammed Moosawi, 32 anni, ex presidente della gang di motociclisti Nomads di Sydney, è stato accusato di aver diretto gli attentati incendiari al bar di Sydney e al vicino birrificio Curly Lewis. A quanto pare, il birrificio è stato scambiato per il bar ed è stato erroneamente preso di mira tre giorni prima per un attacco antisemita. John Laulu, un ventunenne di Melbourne, è stato accusato il mese scorso di essere uno dei tre piromani mascherati che hanno causato ingenti danni alla sinagoga a dicembre 2024. Un secondo presunto piromane, un ventenne sempre di Melbourne, dovrebbe comparire in tribunale mercoledì, secondo un comunicato della polizia. Il suo nome non è stato reso pubblico.

“L’ASIO ha ora raccolto informazioni sufficientemente attendibili per giungere a una conclusione profondamente inquietante”, ha detto Albanese. “Il governo iraniano ha diretto almeno due di questi attacchi. L’Iran ha cercato di nascondere il suo coinvolgimento, ma l’ASIO ritiene che sia lui il mandante degli attacchi.

“Si sono trattati di atti di aggressione straordinari e pericolosi, orchestrati da una nazione straniera sul suolo australiano”, ha affermato. “Sono stati tentativi di minare la coesione sociale e seminare discordia nella nostra comunità. È totalmente inaccettabile”.

Poco prima dell’annuncio, il governo australiano aveva comunicato all’ambasciatore iraniano in Australia, Ahmad Sadeghi, che sarebbe stato espulso. Ha inoltre ritirato i diplomatici australiani in servizio in Iran, in un Paese terzo, ha affermato Albanese.

Un avviso agli australiani in Iran segnalava la chiusura dell’ambasciata e li esortava a “considerare seriamente la possibilità di andarsene il prima possibile, se è sicuro farlo”.”Gli stranieri in Iran, inclusi gli australiani e i cittadini con doppia cittadinanza australiano-iraniana, sono ad alto rischio di detenzione o arresto arbitrario”, si leggeva nell’avviso. L’Australia ha aggiornato il suo avviso ai viaggiatori al livello più alto: “Non recatevi” in Iran.

L’Iran ha una lunga storia di detenzione di occidentali o di persone con legami all’estero da usare come merce di scambio nei negoziati.

Il Ministro degli Esteri Penny Wong ha affermato che Canberra manterrà aperte alcune linee diplomatiche con Teheran per promuovere gli interessi australiani. Ha aggiunto che è la prima volta che l’Australia espelle un ambasciatore dalla Seconda Guerra Mondiale.

Albanese ha affermato che l’Australia emanerà una legge per dichiarare la Guardia Rivoluzionaria iraniana un’organizzazione terroristica. La legge australiana considera un reato il supporto a un’organizzazione terroristica.

Il governo ha precedentemente respinto le richieste di includere la Guardia Rivoluzionaria nell’elenco delle organizzazioni terroristiche ai sensi delle leggi antiterrorismo esistenti, poiché si tratta di un’entità governativa.

La Guardia Rivoluzionaria paramilitare iraniana ha è stata accusata di aver compiuto attacchi all’estero nel corso dei decenni della sua esistenza, sebbene neghi ampiamente qualsiasi coinvolgimento. La sua Forza Quds, o Brigata Gerusalemme, della Guardia Nazionale è il suo braccio operativo ed è accusata dalle nazioni occidentali di aver utilizzato in passato militanti e criminali locali per colpire dissidenti e israeliani all’estero.

Un portavoce del Consiglio Esecutivo degli Ebrei Australiani ha accolto con favore la designazione di terrorista per la Guardia Rivoluzionaria, aggiungendo in una dichiarazione che il gruppo era “indignato” per il fatto che dietro i crimini ci fosse un attore straniero. “Innanzitutto, si trattava di attacchi che hanno deliberatamente preso di mira ebrei australiani, distrutto un luogo di culto sacro, causato milioni di dollari di danni e terrorizzato la nostra comunità”, si legge nella dichiarazione.

Dallo scoppio della guerra tra Israele e Hamas, Israele ha arrestato diverse persone con l’accusa di essere state pagate o incoraggiate dall’Iran a compiere atti vandalici e monitorare potenziali obiettivi sul territorio.

L’Iran ha negato le accuse dell’Australia tramite il portavoce del Ministero degli Esteri Esmail Baghaei, che ha cercato di collegarle alle sfide che l’Australia ha dovuto affrontare con Israele dopo aver annunciato il riconoscimento di uno Stato palestinese. “Sembra che l’azione, che è contro l’Iran, la diplomazia e le relazioni tra le due nazioni, sia una compensazione per le critiche che gli australiani hanno rivolto al regime sionista”, ha affermato Baghaei.

L’azione contro l’Iran è arrivata una settimana dopo che il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva definito Albanese un “politico debole che aveva tradito Israele” riconoscendo uno Stato palestinese.

La straordinaria critica pubblica di Netanyahu sui social media è arrivata dopo l’annuncio di Albanese dell’11 agosto, secondo cui il riconoscimento di uno Stato palestinese da parte del suo governo sarebbe stato formalizzato all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Tale annuncio è stato seguito da una serie di cancellazioni di visti per funzionari australiani e israeliani.

L’Australia afferma che l’Iran ha contribuito all’escalation degli episodi antisemiti. Né il direttore generale dell’ASIO, Mike Burgess, né Albanese hanno spiegato quali prove ci fossero del coinvolgimento iraniano.

Burgess ha affermato che non vi erano diplomatici iraniani in Australia coinvolti: ”È stato gestito dall’IRGC attraverso una serie di facilitatori all’estero, che hanno poi assegnato compiti agli australiani”, ha affermato Burgess.

Mentre gli episodi antisemiti sono aumentati in Australia dopo l’inizio della guerra tra Israele e Hamas, il 7 ottobre 2023, l’Iran è stato responsabile di una transizione nell’ottobre dello scorso anno, quando la violenza ha colpito più direttamente persone, aziende e luoghi di culto, ha affermato Burgess: ”L’Iran ha avviato il primo di questi episodi”.

Luigi Medici

