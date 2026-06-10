ASIA. Vietnam e Thailandia rinforzano il partenariato strategico globale

Vietnam e Thailandia hanno concordato di approfondire la fiducia politica ed espandere la cooperazione nei settori economico, della sicurezza e tecnologico a seguito di colloqui di alto livello tenutisi ad Hanoi.

L’accordo è stato raggiunto durante un incontro tra il Segretario Generale del Partito e Presidente dello Stato vietnamita To Lam e il Primo Ministro thailandese Anutin Charnvirakul, in visita in Vietnam per partecipare al terzo Forum ASEAN sul Futuro, come riportato da Vietnam News.

Le due parti hanno riaffermato il loro impegno a rafforzare il Partenariato Strategico Globale e a promuovere le relazioni bilaterali. I leader hanno sottolineato l’importanza di mantenere regolari scambi ad alto livello, di intensificare la cooperazione in materia di difesa e sicurezza e di ampliare i legami tra i popoli. Si sono inoltre impegnati a rafforzare i meccanismi bilaterali esistenti e ad aumentare il coordinamento su questioni regionali e internazionali.

La cooperazione economica ha avuto un ruolo di primo piano nelle discussioni. La Thailandia ha espresso il proprio sostegno alla strategia “Tre Connessioni”, che mira a rafforzare i legami tra le catene di approvvigionamento, le imprese e le realtà locali, riporta Anadolu. I due Paesi hanno inoltre individuato la trasformazione digitale, l’innovazione, la scienza e la tecnologia e l’intelligenza artificiale come aree chiave per la futura cooperazione.

Anutin ha affermato che i due Paesi stanno lavorando per raggiungere un obiettivo di scambi commerciali bilaterali di 25 miliardi di dollari e puntano, in ultima analisi, ad aumentare il volume degli scambi fino a 50 miliardi di dollari. Entrambe le parti hanno sottolineato l’importanza di raggiungere una crescita equilibrata e sostenibile, creando al contempo nuove opportunità per le imprese e gli investitori.

I leader hanno inoltre concordato di coordinarsi strettamente nell’ambito di quadri multilaterali, tra cui l’ASEAN, le Nazioni Unite e l’APEC, per promuovere la pace, la stabilità e lo sviluppo regionale.

La visita si è svolta in concomitanza con il 50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Vietnam e Thailandia, a testimonianza del crescente slancio del loro Partenariato Strategico Globale, come riportato da Vietnam News.

Luigi Medici

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