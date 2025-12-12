ASIA. Quale futuro possibile dopo l’uscita della NSS di Trump?

La Strategia per la Sicurezza Nazionale (NSS) dell’amministrazione Donald Trump esprime chiaramente una visione del mondo incentrata sull’America First, una combinazione di isolazionismo e supremazia degli Stati Uniti.

Gran parte dell’attenzione della strategia è rivolta all’attacco all’Europa e al rifiuto sia della NATO che dell’UE a favore dell’etnonazionalismo di destra. In omaggio alla Dottrina Monroe, il controllo statunitense dell’emisfero occidentale, il ”corollario Trump”, ha priorità regionale. L’Africa è ignorata. In Asia, la NSS offre uno strano connubio di due momenti storici, entrambi ancora controversi, riporta Kei.

Una è la famigerata Linea Acheson, la linea di difesa statunitense lungo la catena di isole dall’Alaska attraverso il Giappone fino alle Filippine, escludendo in particolare la penisola coreana e Taiwan. Fu una dichiarazione che, secondo molti, convinse Stalin a dare il via libera a Kim Il Sung per invadere la Corea del Sud, innescando la Guerra di Corea.

L’NSS di Trump descrive una nuova Linea Acheson, la cosiddetta Prima Catena di Isole, presentata come la prima linea di difesa nel Pacifico. Stranamente, non contiene alcun riferimento né alla Corea del Nord e al suo arsenale nucleare, né alla penisola coreana.

A ciò si aggiunge la ripresa della Dottrina Guam del presidente Richard Nixon. Verso la fine della guerra del Vietnam, Nixon, durante un tour in Asia del 1969, dichiarò ai giornalisti che, sebbene la regione fosse importante per gli Stati Uniti in termini di difesa militare, “gli Stati Uniti incoraggeranno e hanno il diritto di aspettarsi che questo problema venga gestito e che la responsabilità venga assunta dalle stesse nazioni asiatiche”.

Il messaggio di questa NSS riecheggia quello di Nixon. Richiede non solo un notevole aumento della spesa per la difesa da parte di Corea del Sud e Giappone, così come di altri partner come Taiwan e Australia, ma anche che assumano il ruolo che gli Stati Uniti svolgono attualmente nella difesa della sicurezza regionale, ora definita come la Prima Catena di Isole. La loro difesa non viene menzionata.

Come afferma l’NSS: “Data l’insistenza del Presidente Trump su una maggiore condivisione degli oneri da parte di Giappone e Corea del Sud, dobbiamo esortare questi Paesi ad aumentare la spesa per la difesa, concentrandoci sulle capacità, comprese quelle nuove, necessarie per scoraggiare gli avversari e proteggere la Prima Catena di Isole”.

L’NSS chiarisce che gli Stati Uniti si faranno da parte e chiederanno ai propri alleati di assumersi il compito di difendere il Pacifico e l’Europa. “I giorni in cui gli Stati Uniti sostenevano l’intero ordine mondiale come Atlante sono finiti”, afferma il documento. Gli Stati Uniti ora chiederanno “agli alleati di assumersi la responsabilità primaria per le loro regioni”, pur rimanendo legati agli Stati Uniti.

Come ha affermato la scorsa settimana il Segretario alla Difesa Pete Hegseth, Trump preferisce i paesi che si auto-aiutano ma “gli alleati che non lo fanno, gli alleati che ancora non riescono a fare la loro parte per la difesa collettiva, ne subiranno le conseguenze”. Non è stato dichiarato esplicitamente, ma il ritiro delle garanzie di sicurezza statunitensi sembra essere vicino.

Se le due precedenti strategie di sicurezza nazionale erano modellate sul concetto di competizione strategica con Cina e Russia, il nuovo documento abbandona quasi completamente questa idea, dando priorità alle minacce provenienti dall’emisfero occidentale, al declino della civiltà europea e all’eccessiva regolamentazione, e ai deficit commerciali, ma non dice nulla sulla minaccia russa agli interessi statunitensi e vede la Cina quasi interamente attraverso la lente della sicurezza economica.

I media in Corea del Sud e Giappone hanno fatto eco a queste preoccupazioni. “L’amministrazione Trump formalizza una strategia isolazionista basata sugli interessi statunitensi”, titola Hankyoreh.

L’intera sezione sulla Cina è incentrata sulle relazioni economiche e commerciali, con la chiara indicazione che i due Paesi possano raggiungere una divisione più equa dell’economia globale e presumibilmente del bottino commerciale: ”Riequilibreremo le relazioni economiche tra America e Cina, dando priorità alla reciprocità e all’equità per ripristinare “Indipendenza economica americana”, afferma l’NSS. “Il commercio con la Cina dovrebbe essere equilibrato e focalizzato su fattori non sensibili”.

Il documento non fa alcun riferimento alla guerra contro l’Ucraina o al sostegno della Cina all’aggressione russa, tanto meno al potenziamento militare e nucleare della Cina. L’intero obiettivo della denuclearizzazione nordcoreana è venuto meno.

Sebbene Taiwan occupi un anello della Prima Catena di Isole, l’attenzione è quasi interamente rivolta a preservare il suo ruolo nella filiera dell’elettronica.

Due recenti sviluppi sembrano manifestare questa visione dell’Asia. Uno è stata l’apparente decisione di Trump di ignorare di fatto la risposta sempre più aggressiva della Cina, compresi gli scontri militari nei cieli, alle osservazioni del Primo Ministro giapponese Sanae Takaichi. sul potenziale impatto di una crisi di Taiwan sulla sicurezza del Giappone. Infatti, sia il Financial Times che il Wall Street Journal hanno riportato che Trump, dopo aver parlato con Xi, potrebbe aver esortato Takaichi a fare marcia indietro.

Forse ancora più importante, Trump ha spianato la strada a un drastico allentamento dei controlli sulle esportazioni di semiconduttori Nvidia ad alta potenza alla Cina, anteponendo di fatto il commercio alla sicurezza.

Luigi Medici

