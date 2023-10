ASIA – PACIFICO. Seul e Taipei temono l’emulazione di HAMAS

E mentre tutto il mondo si chiede se la guerra tra Israele e Palestina si allargherà a tutta la regione mediorientale c’è chi sta utilizzando l’esperienza di Israele per fare esperienza e aprire tavoli di lavoro per prevenire attacchi come quelli di Hamas del sei ottobre.

Corea del Sud: Esperti e politici sudcoreani affermano che le tattiche di Hamas possono essere adottate in Corea del Nord. Lo pensa per esempio il ministro dell’Unificazione che ha detto che in i caso di conflitto, la RPDC può lanciare intorno a Seul circa 16mila proiettili all’ora da sistemi di lancio multipli, il che è simile ad un attacco da parte di rappresentanti di Hamas che lanciano razzi in massa.

Il ministro della Difesa sudcoreano ha dichiarato che insisterà sulla sospensione dell’accordo militare del 2018 tra la ROK e la RPDC per riprendere la sorveglianza del Nord. Il trattato creava zone cuscinetto marittime e aeree e rimuoveva alcuni posti di sicurezza lungo il confine terrestre tra le due Coree.

Ciò ha contribuito in una certa misura a ridurre le tensioni nella penisola coreana, anche se la RPDC ha ripetutamente violato le disposizioni di questo accordo.

Il governo della Repubblica di Corea nel gennaio di quest’anno (qualche tempo dopo la penetrazione dei droni nordcoreani nel sud) ha lanciato un appello rivedere questo accordo. La sua cancellazione consentirà di rafforzare la sorveglianza del confine, da dove, secondo i critici del documento, la Corea del Nord potrebbe attaccare.

Il parlamento del paese non ha ancora raggiunto un consenso sulla revisione o sull’annullamento di questo accordo. Ora, per sbarazzarsi dell’eredità dell’ex presidente Moon Jae-in, si può usare come argomento la guerra tra Hamas e Israele. Quanto conveniente.

A Taiwan stanno progettando di creare un gruppo di lavoro per studiare cosa sta succedendo in Israele. Il motivo è la necessità di trarre lezioni dal conflitto in un clima di tensione nella regione dell’Asia-Pacifico, in particolare nello Stretto di Taiwan. Il ministro della Difesa dell’isola ha anche affermato che l’intelligence è fondamentale per prevenire la guerra e adottare le contromisure necessarie. Questa, a suo avviso, è la prima cosa che Taiwan dovrebbe capire.

Dopo che il conflitto ha iniziato a inasprirsi sull’isola, si è cominciato a parlare della disponibilità di rifugi antiaerei e della capacità del governo di mobilitare 300mila riservisti in un giorno.

Luigi Medici