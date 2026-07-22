ASIA PACIFICO. Il sistema militare civile creato dagli USA non è sufficiente a frenare le ambizioni di Pechino 

La decentralizzazione statunitense della difesa nell’Asia-Pacifico è figlia della crisi sistemica che attanaglia il complesso militare-industriale di Washington. La crisi è venuta fuori nel conflitto in corso con l’Iran, combinato con la prolungata campagna marittima contro gli Houthi nel Mar Rosso.

Questi conflitti hanno costretto le forze armate statunitensi a impiegare munizioni di precisione a lungo raggio e missili intercettori antiaerei in misura mai vista dalla Guerra Fredda, mettendo a nudo la fragilità della prontezza bellica di Washington, in particolare nell’Asia orientale, di fronte a una Cina in rapida militarizzazione, riporta AT.

Il teatro mediorientale è il campanello d’allarme per il Pentagono riguardo all’insostenibile rapporto costi-benefici insito nelle moderne guerre di logoramento. Le differenze discosto tra intercettori USA e droni iraniani lo hanno dimostrato ampiamente.

Questo squilibrio tattico prima ed economico poi ha prosciugato le scorte di missili antiaerei statunitensi e ha conferito agli iraniani un netto vantaggio logistico. Quando il costo della deterrenza supera di gran lunga il costo dell’aggressione, il modello di difesa convenzionale si trova ad affrontare un fallimento strategico a lungo termine.

Le conseguenze hanno gravemente compromesso la prontezza operativa globale di Washington, riducendo fino alla metà l’intero arsenale di missili Patriot e THAAD; l’esaurimento delle scorte ha messo in luce una vulnerabilità geostrategica nel Pacifico occidentale, rendendo gli arsenali statunitensi insufficienti a garantire la sicurezza di Taiwan in caso di un’invasione cinese.

L’incapacità di ricostituire rapidamente le scorte deriva dall’atrofia strutturale della base industriale della difesa americana, che per decenni ha operato in un’ottica di tempo di pace, privilegiando l’efficienza dei costi e le pratiche di gestione delle scorte just-in-time.

Per superare questi vincoli interni, il Dipartimento della Difesa statunitense ha lanciato la Partnership for Indo-Pacific Industrial Resilience (PIPIR). Presentata per la prima volta al Dialogo di Shangri-La nel maggio 2024 e inaugurata ufficialmente a Honolulu nell’ottobre dello stesso anno, la struttura multilaterale si è da allora estesa a 16 nazioni.

A differenza dei meccanismi di crisi a breve termine, il PIPIR è concepito come un’architettura industriale-difensiva istituzionalizzata a lungo termine, che distribuisce i nodi di produzione, assemblaggio e manutenzione il più vicino possibile ai potenziali punti critici, nel tentativo di azzerare le distanze del Pacifico e neutralizzare le capacità cinesi di interdizione d’area. Integrando basi logistiche direttamente in prima linea, Washington spera di sostenere operazioni di combattimento ad alta intensità senza dipendere dalle linee di rifornimento transpacifiche vulnerabili all’interdizione.

Le ambizioni di Washington con il PIPIR si scontrano con la macchina industriale-difensiva cinese, di gran lunga più grande, che opera in una condizione bellica continua. Attraverso la sua strategia di fusione militare-civile, imposta dallo Stato, Pechino ha integrato il suo settore manifatturiero civile con le esigenze di difesa nazionale, creando un ampio divario di capacità rispetto agli Stati Uniti in ambiti critici. Questa integrazione consentirebbe alla Cina di rimpiazzare le perdite in combattimento e rifornire i depositi di missili in poche settimane, un vantaggio logistico di cui il blocco occidentale non gode più.

Per contrastare questa situazione, il PIPIR opera attraverso quattro filoni di lavoro altamente specializzati: supporto (manutenzione, riparazione e revisione), produzione, resilienza della catena di approvvigionamento e politiche e ottimizzazione.

Il finanziamento combina stanziamenti militari statunitensi con capitali per lo sviluppo internazionale, incluso il portafoglio di investimenti da 205 miliardi di dollari della US Development Finance Corporation.

Eppure, anche sommati, i bilanci della difesa dei tre principali alleati di Washington nel Pacifico, Giappone, Corea del Sud e Australia, ammontano a circa 160 miliardi di dollari, una frazione di quanto necessario per costruire un’infrastruttura manifatturiera in grado di eguagliare la produzione industriale cinese.

A livello tattico, il PIPIR distribuisce le responsabilità in base ai punti di forza industriali di ciascun alleato. L’Australia sta sfruttando il suo settore aerospaziale per diventare un hub regionale per la manutenzione, riparazione e revisione dei sistemi radar del P-8 Poseidon e per la coproduzione di sistemi missilistici a lancio multiplo guidati.

Il Giappone è alla guida degli sforzi per la produzione di motori a razzo a propellente solido, intercettori PAC-3 MSE e missili AIM-120 AMRAAM, aprendo al contempo i suoi cantieri navali commerciali per la manutenzione delle navi da guerra di prima linea della Marina statunitense.

La Corea del Sud si è posizionata come base regionale per la manutenzione, riparazione e revisione, occupandosi dei motori a turbina per gli elicotteri CH-47 Chinook e svolgendo contratti di revisione per le navi logistiche militari statunitensi presso Hanwha Ocean e HD Hyundai Heavy Industries.

Le Filippine sono destinate a diventare il fulcro della produzione di munizioni per cannoni tattici da 30 mm, attraverso il Corridoio Economico di Luzon (LEC) e il Pax Silica Hub a New Clark City, che integrano infrastrutture commerciali e militari.

L’avvio del programma PIPIR ha creato dilemmi di sicurezza per gli alleati di Washington. L’introduzione di impianti di assemblaggio missilistico e linee di produzione di missili a razzo a propellente solido rende i paesi alleati potenziali bersagli per la Cina.

In secondo luogo, il PIPIR complica e destabilizza i legami diplomatici ed economici che questi alleati condividono con la Cina, che rimane il loro principale partner commerciale, innescando sanzioni di ritorsione da parte di Pechino.

In terzo luogo, le tensioni tra gli Stati Uniti e i loro partner minacciano di minare la coalizione, aggravate dall’approccio transazionale di Washington alla condivisione degli oneri della difesa e dai dazi commerciali unilaterali.

A lungo termine, il PIPIR non può sostituire un impegno vincolante di difesa collettiva se il Pentagono continua a trattare i suoi partner regionali come strumenti di produzione per la propria logistica bellica, anziché come parti interessate alla pari.

Antonio Albanese

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