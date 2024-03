ASIA-PACIFICO. Cresce l’investimento cinese nonostante l’economia traballi

Gli investimenti cinesi nella regione Asia-Pacifico sono aumentati notevolmente nel 2023, in controtendenza rispetto alle tendenze globali anche se la seconda economia mondiale vacilla.

Stando ad un recente studio della Griffith University di Brisbane e della Fudan University di Shanghai, lo scorso anno gli investimenti cinesi hanno totalizzato quasi 20 miliardi di dollari nell’area Asia-Pacifico, con un aumento del 37%. Sono stati registrati inoltre contratti di costruzione per circa 17 miliardi di dollari, in parte finanziati da prestiti cinesi, segnando un aumento di circa il 14% rispetto al 2022, riporta Nikkei.

Secondo il rapporto, questi numeri sono in netto contrasto con il calo del 12% degli investimenti diretti esteri complessivi nelle economie emergenti dell’Asia lo scorso anno. I dati arrivano nella stessa settimana in cui il governo cinese ha fissato l’obiettivo di una crescita del prodotto interno lordo di “circa il 5%” per il 2024, in linea con l’obiettivo dello scorso anno, anche se gli analisti vedono una forte pressione sull’economia a causa della stagnazione della domanda globale e interna, della produzione contenuta e di un implacabile crollo immobiliare.

Gran parte dell’attività all’estero si è concentrata sui paesi allineati con la Belt and Road Initiative. Secondo i dati del Griffith Asia Institute, gli investimenti nei paesi non-Bri sono crollati al minimo storico di 120 milioni di dollari, in calo del 90% rispetto a quello che era già un minimo record nel 2022.

I partecipanti alla Bri rappresentavano anche il 92% dei contratti di costruzione: ”La tendenza più interessante che abbiamo riscontrato nel 2023 è stata il forte emergere dell’impegno verde della Cina attraverso gli investimenti energetici e minerari, così come l’impegno della Cina nella regione in controtendenza, che è in aumento e non in calo”.

I dati sull’impegno cinese, contratti di investimento e di costruzione combinati, suggeriscono che l’attività sta iniziando a tornare alle pratiche osservate prima della pandemia di Covid-19. In passato, gli investimenti rappresentavano una componente importante dell’impegno cinese nella regione, ma nel 2021, per la prima volta, le costruzioni hanno rappresentato oltre il 70%. Secondo il rapporto, l’anno scorso gli investimenti hanno rappresentato circa il 54% del coinvolgimento totale, avvicinandosi ai livelli pre-pandemia.

Nel 2023, circa il 50% degli investimenti regionali cinesi sono andati al Sud-Est asiatico, con un aumento del 27% rispetto all’anno precedente. L’Indonesia è stato il maggior beneficiario, con un incasso di circa 7,3 miliardi di dollari.

Una parte significativa di ciò è stata l’acquisizione da parte di TikTok del 75% di Tokopedia, unità di e-commerce del conglomerato tecnologico indonesiano GoTo, per 840 milioni di dollari. Questo è stato in parte uno sforzo del colosso cinese di Internet per rientrare nell’e-commerce indonesiano dopo che le autorità di regolamentazione hanno costretto TikTok a separare le sue funzionalità di acquisto da quelle dei social media lo scorso ottobre.

Sei paesi, Filippine, Mongolia, Myanmar, Papua Nuova Guinea, Tagikistan e Turchia, hanno visto un calo del 100% nell’impegno cinese a partire dal 2022, il che significa che non ci sono stati nuovi investimenti o progetti di costruzione.

“Ci sono varie ragioni, ma in genere è dovuta all’inclusione di rischi politici ed economici (…) Ad esempio, le Filippine e la Cina hanno registrato un certo raffreddamento delle relazioni bilaterali”.

L’impegno nel corridoio economico Cina-Pakistan, Cpec, è diminuito di circa il 74%, a causa delle turbolenze politiche del Pakistan e delle preoccupazioni sulla presenza di militanti islamici. Il coinvolgimento in Australia è diminuito di circa il 66%.

Nel complesso, lo scorso anno le società private cinesi hanno dominato gli investimenti nell’Asia-Pacifico, con un numero maggiore di attori cinesi che si sono uniti alla mischia rispetto ai due anni precedenti. L’impegno nel settore edile, come l’anno scorso, è stato dominato dalle imprese statali.

La maggior parte dei nuovi investitori privati sono coinvolti nella transizione energetica e nei materiali per le batterie, sottolineando l’ascesa della Cina ai vertici delle catene di approvvigionamento industriale di minerali critici e di energia rinnovabile a livello mondiale.

Zhejiang Huayou Cobalt, uno dei maggiori raffinatori di cobalto al mondo, ha contribuito per il 21,2% all’investimento totale, seguito dal gruppo di e-commerce Alibaba con l’11,6%.

Le iniziative cinesi nei settori dei metalli e dell’estrazione mineraria, in particolare delle risorse rilevanti per la transizione verde come il litio e materiali per batterie come il nichel per i veicoli elettrici, si concentrano su Indonesia, Corea del Sud, Vietnam e Bangladesh. Tale impegno ha raggiunto i 5,3 miliardi di dollari, con una crescita del 130% rispetto al 2022, ma ancora al di sotto del ritmo osservato nel 2018 e nel 2019.

Investimenti degni di nota nel settore dei veicoli elettrici includono una joint venture tra Zhejiang Huayou Cobalt e LG Chem in Corea del Sud e stabilimenti di case automobilistiche cinesi in paesi come Tailandia, Vietnam e Malesia.

Analogamente alla BRI nel suo insieme, l’impegno della Cina nell’Asia-Pacifico non è necessariamente in linea con la strategia dichiarata di Pechino di perseguire progetti “piccoli ma belli”. Dopo 10 anni di Belt and Road si è parlato molto di una ricalibrazione verso obiettivi più modesti, soprattutto alla luce dei problemi economici della Cina.

Tuttavia, la dimensione media delle transazioni per gli investimenti è rimasta elevata nel 2023, pari a 499 milioni di dollari, più del doppio del minimo di 195 milioni di dollari nel 2021, ma leggermente inferiore ai 583 milioni di dollari registrati nel 2022.

Tommaso Dal Passo

