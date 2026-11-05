ASIA PACIFICO. Corea del Nord e Taiwan si muovono nella distrazione USA

Quando Washington guarda dentro se stessa dopo le elezioni di medio termine, Pyongyang e Pechino guardano fuori. È una regola non scritta della geopolitica asiatica che si è ripetuta anche questa volta.

Il 4 novembre, mentre i seggi americani chiudevano, la Corea del Nord ha lanciato diversi missili dall’area di Sondok, sulla costa orientale. È il terzo lancio in una settimana, dopo il test rivendicato di una “testata a dispersione per missile da crociera strategico”, cioè una cluster bomb, annunciato martedì scorso. L’esercito sudcoreano ha confermato il lancio ma non ha ancora diffuso dettagli su gittata e tipologia, segno che l’analisi è in corso e che potrebbe trattarsi di un mix tra balistici a corto raggio e cruise.

Andando a considerare la situazione creatasi nello scacchiere asiatico con la sconfitta di Trump, si possono notare alcune motivazioni invase alle quali Pyongyang ha agito proprio ora.

La prima è tecnica: Kim Jong Un sta chiudendo il ciclo di test del 2026 prima dell’inverno, quando le condizioni del Mar del Giappone peggiorano; la seconda è di politica interna: si è appena concluso il plenum del Partito Comunista Cinese, una delegazione della Scuola Centrale del Partito è volata a Pyongyang. Pechino e Pyongyang stanno riallineando la loro narrazione. Infine la motivazione più importante: la distrazione americana è un elemento strategico da cogliere per Pyongyang.

Kim Yo Jong, sorella del leader e vera portavoce della linea dura, ha rilasciato nello stesso giorno una dichiarazione durissima: rifiuta qualsiasi dialogo con Washington, nega ogni responsabilità nordcoreana nel furto da 6,34 miliardi di dollari a Binance che l’ FBI attribuisce all’operazione “TraderTraitor”, e gela le aperture diplomatiche tentate da Trump negli ultimi mesi. Il messaggio è chiarissimo: non c’è tavolo finché non ci riconoscete come potenza nucleare.

A tutto questo si aggiunge un dato confermato dal Pentagono: oltre 10.000 soldati nordcoreani sono ora schierati nella regione di Kursk in Russia, fino a 12.000 totali nell’intera Federazione.

Pyongyang non sta più solo testando missili, sta facendo esperienza di guerra moderna in Ucraina, pagata in petrolio, cibo e tecnologia missilistica russa.

E mentre la Corea del Nord va in guerra, la Cina si muove con più sottigliezza ma con numeri più grandi.

Sempre il 4 novembre, Taiwan ha tracciato 22 presenze militari cinesi, tra caccia, droni e navi. È meno delle 49 del 3 novembre, che è stato il picco del 2026, ma è parte di unoscherma. Il Consiglio di Sicurezza Nazionale di Taiwan ha pubblicato una mappa con 53 navi cinesi tra il sud del Giappone e il Mar delle Filippine. Non è un’esercitazione, è una presenza permanente.

Taipei sta anche protestando per un invito all’APEC arrivato senza la dicitura “Chinese Taipei”, un dettaglio diplomatico che Pechino usa per erodere lo status di Taiwan. E il Mainland Affairs Council avverte che Pechino potrebbe “implementare misure per imporre il suo governo su Taiwan”.

I giornali di Seoul, Taipei e Tokyo hanno titolato oggi su un “buco di deterrenza”. Con un Congresso americano in transizione e un presidente indebolito, l’estesa deterrenza americana – quella che ha portato i bombardieri B-1B a volare in trilaterale con Corea del Sud e Giappone la scorsa settimana – sembra meno credibile. È proprio in questa finestra che Pyongyang e Pechino stanno testano i limiti Usa alzando l’asticella.

Tommaso Dal Passo

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